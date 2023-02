Hardwell a Tiësto mieria do Ostravy. Vystúpia na festivale Beats for Love

Usporiadatelia najväčšieho hudobného festivalu v Českej a Slovenskej republike s názvom Beats for Love už viac ako dva mesiace oznamujú jednu zahraničnú hviezdu za druhou. Po legendárnom Tiëstovi teraz prichádzajú s ďalším umelcom svetového formátu. Na začiatku júla vystúpi v industriálnom areáli Dolné Vítkovice majiteľ jedného z najväčších EDM vydavateľstiev Revealed Recordings Robbert van de Corput, ktorého však všetci fanúšikovia tanečnej hudby poznajú pod pseudonymom Hardwell.

Jeden z top svetových DJs na Beats for Love

Holandský rodák Hardwell vystúpil počas svojej kariéry na najväčších festivaloch sveta, vydal 10 kompilačných albumov a aj dva dokumentárne filmy. V rámci svojej produkcie spolupracoval s takými menami ako Armin van Buuren, Tiësto, Snoop Dogg, Timmy Trumpet, Martin Garrix či s metalovou kapelou Metallica.

„Hardwell vyhral dvakrát po sebe celosvetovú anketu DJ Mag TOP 100 DJs a v tomto rebríčku sa umiestňuje pravidelne od roku 2011. A to aj napriek tomu, že v rokoch 2018 až 2022 prestal verejne vystupovať a venoval sa predovšetkým svojej produkcii. Sme veľmi radi, že sa po tejto pauze objaví prvýkrát práve v Českej republike na našom festivale,“ komentuje najnovšieho vystupujúceho riaditeľ festivalu Kamil Rudolf.

Dorazia aj Angerfirst a Eats Everything

Po 7 rokoch sa vracia do Ostravy aj najznámejšie meno svetovej hardcore scény Angerfist z Holandska. „Angerfist mal vystúpiť už vlani ako náhrada za BillXa z Francúzska, ktorý nemohol priletieť z dôvodu štrajku na francúzskych letiskách. Zhoda náhod však zabránila priletieť aj jemu, pre zmenu z dôvodu nepriaznivého počasia a zrušených letov. Preto sme neváhali a pozvali ho na tohtoročný ročník, aby sa fanúšikovia konečne dočkali,“ oznamuje Kamil Rudolf.

„Podobnú situáciu sme bohužiaľ riešili aj s Eats Everything, ktorý ochorel tesne pred festivalom, a preto nakoniec nepriletel,“ pokračuje riaditeľ festivalu v zozname peripetií. „Našťastie sa nám podarilo všetko vykomunikovať a návštevníci si ho tak užijú tento rok,“ oznámil.

Zdroj: Beats for Love

Areálom zaznie techno, jungle aj drum & bass

Usporiadatelia Beats for Love však počas posledného mesiaca zverejnili oveľa viac mien. Na Love stage, čo je hlavné pódium festivalu, sa po roku vracia anglický DJ a producent Sub Focus aj so svojím dvorným MC ID. „Jeho minuloročné vystúpenie patrilo k vrcholom ročníka 2022. U fanúšikov sme zaznamenali obrovský pozitívny ohlas a zároveň množstvo žiadostí o jeho návrat do Dolných Vítkovíc, preto sme sa ho rozhodli pozvať aj tento rok,“ hovorí riaditeľ marketingu Beats for Love Matyáš Ožana.

Na techno stage mieri napríklad Klaudia Gawlas z Nemecka a Gary Beck zo Škótska. Future stage posilňuje Maddix, ktorý intenzívne spolupracuje s potvrdeným Hardwellom, a Ilan Bluestone, ktorého booking sa vydaril po viac ako 5 rokoch. V rámci festivalu vystúpi aj anglický Metrik a rakúsky Mefjus na Drum & Bass stage alebo Tomawok a legendárny Top Cat na Reggae 2 Jungle stage.

Aktuálne oznámené mená:

Hardwell / Tiësto / Angerfist / Apashe Live / Blasterjaxx / Da Tweekaz / Eats Everything / Mark Knight / Netsky / Sigma Dj Set / Sub Focus DJ Set & ID / Andromedik / Audio / Bexxie / Dirtyphonics Live / Fleck / Gary Beck / Grafix / Ilan Bluestone / Jody Wisternoff / Juliet Foxx / Klaudia Gawlas / Koven / Maddix / Mc Spyda / Mefjus / Metrik / Ragga Twins / Tomawok / Top Cat / The Upbeats / Victor Ruiz

Vstupenky sú v predaji

Festival sa koná od 5. do 8. júla v Ostrave priamo v areáli Dolné Vítkovice. Aktuálne usporiadatelia Beats for Love predávajú štandardné celofestivalové vstupenky, celofestivalové VIP vstupenky, vstupenky do Love campu aj Love village vrátane parkovania pri festivale aj jednotlivých kempoch. Zároveň sa spustil predaj jednodenných vstupeniek, a to ako štandardných, tak jednodenných VIP vstupeniek. Kompletné informácie a všetky novinky môžeš sledovať na webe www.b4l.cz či festivalových profiloch na Facebooku, Instagrame a Tiktoku.

