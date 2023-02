Pokračovanie I Am Legend nadviaže na alternatívny koniec filmu. Vráti sa Will Smith, po jeho boku si zahrá Michael B. Jordan

Scenárista a producent sa možno inšpiruje pri písaní najnovším seriálovým hitom HBO The Last of Us.

Ponurá sci-fi dráma I Am Legend (2007) s Willom Smithom v hlavnej úlohe, nakrútená podľa knižnej predlohy Richarda Mathesona, zožala celosvetový úspech. Zobrazenie distopickej budúcnosti dostalo nový nádych a tvorcovia posunuli v kontexte žánru latku opäť trocha vyššie.



Ako píše CNN, fanúšikovia sa môžu tešiť na pokračovanie. Kedy sequel uvidíme, zatiaľ nie je známe, avšak predsa len sa trocha viac o deji a inšpirácii rozhovoril producent a scenárista Akiva Goldsman.



Príbeh sa odkloní od pôvodného konca prvej časti a paradoxne nadviaže na ten alternatívny, ktorý snímka tiež obsahovala. I Am Legend končil tak, že hlavný hrdina Robert Neville sa obetoval a zomrel, aby preživšia žena spolu s jej synom mohli uniknúť z New Yorku s liekom na globálnu pandémiu, ktorá zabila takmer každého.





V alternatívnom konci však Neville prežil a podarilo sa mu spolu so spomínanou ženou a jej synom utiecť pred hordou nakazených zombies. Goldsman pre Deadline prezradil, že dej sequelu sa bude odohrávať o niekoľko desiatok rokov neskôr a uvidíme v ňom opäť Willa Smitha. Sekundovať mu bude Michael B. Jordan (séria Creed).



Povedal aj to, že je v súčasnosti posadnutý najnovším seriálovým hitom HBO The Last of Us, ktorý takisto ukazuje distopickú víziu budúcnosti po ničivej pandémii, takže je možné, že si Goldsman vezme pri písaní inšpiráciu aj odtiaľ. Zároveň objasnil, že sa bude držať myšlienky rovnomennej predlohy z roku 1954.



„Autor predlohy v knihe písal, že čas človeka na planéte ako dominantného druhu sa skončil. To je naozaj zaujímavá vec, ktorú sa chystáme preskúmať. Pôvodnému textu budem trochu viac verný,“ dodal Goldsman.

