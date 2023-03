Tiktok ovládol trend, ktorý ti povie, akú farbu by si nemala nosiť. Vyskúšali sme ho a v tomto sme sa (ne)zhodli

Tiktoku kraľuje filter, vďaka ktorému môžeš zistiť, aké farby máš nosiť vo svojom šatníku a akú paletu zvoliť v make-upe. Väčšinou o trendoch na Tiktoku len píšeme, no hashteg „coloranalysis“ nás zlákal natoľko, že sme ho museli vyskúšať. Tiktokový hit sa odráža od tónu tvojej pleti, farby vlasov a očí a je založený na štyroch farebných kategóriách podľa ročných období jar, leto, jeseň a zima.

Filter, ktorého hashtag má k dnešnému dňu 700,3 milióna videní, ti pomôže zistiť, či si skôr jeseň alebo zima, a sľubuje, že ti výrazne „zmení život“. Kým niektorí sú z neho hotoví, iní farebnej analýze neprišli na chuť a svoje ročné obdobie sa im nepodarilo odhaliť.

V článku ti prezradím, ako som pri farebnom experimente dopadla ja, ako na Tiktoku správne použiť filter, ale aj to, ako farby ovplyvňujú tvoj život a emócie. Okrem iného na teba čaká aj shopping list.

Ja vs. Tiktok. Ako dopadla moja farebná analýza? Zdroj: Refresher/Denisa Sutorova, Daniel Tichý

Ako zistím, ktoré obdobie som:

Krok 1.

Ak chceš pomocou tiktokového filtra zistiť, ktorá farebná paleta sa ti najviac hodí, do vyhľadávania na sociálnej sieti zadaj „coloranalysis“.



Krok 2.

Na obrazovke sa ti zobrazí farebný kruh, ktorý vo veľkom pripomína svätožiaru, no aj farebnú paletu, ktorú ti ponúknu, keď ideš maľovať byť. Každé ročné obdobie sa pritom vyznačuje vlastnou intenzitou teploty a sýtosťou. Jar je teplá a svetlá, leto chladné, jeseň je teplá a pokojná a zima chladná a extravagantná.



Svoju tvár do filtra nasnímaš dvoma spôsobmi, buď čo najbližšie a bez toho, aby ti bolo vidieť vlasy, alebo sa, naopak, nasnímaš spolu s vlasmi, dekoltom a časťou outfitu. Ja som na fotkách aj vo videách vyskúšala obe možnosti, aby som zistila, aké farby mi pristanú k vlasom.



Krok 3. (je miernym sklamaním)

Posledným a celkom jednoduchým krokom je preklikávať jednotlivé obdobia. V momente, keď som započula, že niečo také ako farebná analýza existuje, berúc do úvahy vymoženosti technológií a umelej inteligencie, som si naivne myslela, že mi Tiktok sám vygeneruje, ktoré ročné obdobie som.



Čakala som však zbytočne. Svoje ročné obdobie určíš sám pomocou vlastného odhadu. Podľa toho, pri ktorých farbách najviac vyniknú črty tvojej tváre aj celkový look, zistíš, či si jar, leto, jeseň alebo zima.

Viem, aké farby sa mi hodia v bežnom živote. Zhodli sme sa s Tiktokom?

Niektorí tiktokeri chcú filter „reklamovať“. „Prosím, povedzte mi niekto, ktoré obdobie som,“ hovorí vo videu tiktokerka Kayla. „Chcem použiť túto farebnú paletu, alebo čo to vlastne je, chcem vedieť, aké sú moje farby, ale fyzicky nevidím žiadny rozdiel. Nerozumiem tomu,“ dodáva.

Vyskúšali sme tiktokový hit, ktorý ti pomôže zistiť, aké farby máš nosiť. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Ja som si spravila niekoľko fotiek a videí a úprimne musím povedať, že hneď v prvom momente som si uvedomila, pri ktorých farbách sa cítim príjemne a ktoré farby by som si nikdy neobliekla. Nikdy nehovor nikdy, ale v mojom prípade vyhrala jeseň.

Tiktok ma milo prekvapil, keďže v mojej jesennej palete prevládajú farby, ku ktorým inklinujem aj v bežnom živote – viem, že sa najlepšie cítim v zemitých odtieňoch. Hnedú a béžovú nosím skoro stále. Potom je tu zelená, ktorá patrí do mojich obľúbených. Oranžovú na mne uvidíš zriedka, no počas leta s ňou nemám problém (so žltou tiež nie, ani s červenou).

Podľa tiktokovej farebnej analýzy sa mi najviac hodila jeseň. Farby z jej palety nosím aj v bežnom živote. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

V jeseni mi však výrazne chýbala čierna. Netvrdím, že je to farba mojej duše, ale v čiernej sa cítim najlepšie. Vnímam ju ako farbu, ktorá ti zachráni vzhľad, keď sa cítiš nanič, zároveň je elegantná a v neposlednom rade hot. Takisto by som prijala bielu a bledoružovú. Čo sa týka jari, zrejme by som ňou nepohrdla, keďže má podobné farby ako jeseň, len v bledších odtieňoch.

Podľa Tiktoku sa mi najviac hodila jesenná paleta. Zhodli sme sa, no tieto farby mi v nej chýbali. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová



Naopak, pri lete a zime som sa cítila nevýrazne a monotónne. Dokonca som nabrala pocit, že v kontraste s týmito dvomi paletami bola moja pleť bledá. V bežnom živote to mám podobne, tyrkysovú neznášam a baby blue nenosím. Na kráľovskú modrú musím mať chuť, no neraz sa stalo, že som tmavomodrý sveter posunula kamoške. No a magenta? Zrejme vôbec. Povedala som si, že niečo na tom Tiktoku bude. Zhodli sme sa? Áno!

Tiktok povedal, že fialová a baby blue sa mi nehodí. Aj v tomto prípade sme sa zhodli, keďže sa ani v bežnom živote v týchto farbách necítim sama sebou, a nasledujúce outfity som posunula kamoškám. Kráľovská modrá sa nachádza v jari (ktorou nepohrdnem), no na túto farbu musím mať vyslovene chuť. Zdroj: Refresher/Denisa Šútorová

Čo na to druhý filter?

Na Tiktoku som vyskúšala aj druhý filter, ktorý bol o niečo detailnejší. Tentokrát nemal štyri ročné obdobia, ale hneď niekoľko farebných variácií daných období. Jar má napríklad light spring (svetlá jar), clear spring (jasná jar) a warm spring (teplá jar). Filter zimy nájdeš aj v odtieni deep, a teda dostaneš tie najtmavšie farby.

Podobne ako prvýkrát, aj teraz som si potvrdila, že sa mi hodia tmavšie odtiene. Kým light spring aj light summer mi vôbec nesadli a opäť raz som sa cítila nevýrazná, clear spring, clear winter, warm autumn aj deep winter mi zvýraznili farbu očí, pokožku a dokonca make-up.

Tento experiment začal už pred 40 rokmi

Pred viac ako 40 rokmi vydala Carole Jackson svoj bestseller s názvom Colour Me Beautiful, ktorý ľudí roztriedil podľa tónu pleti, farby vlasov a očí do štyroch ročných období. Na základe ich farieb a tónov im bola priradená farebná paleta, podľa ktorej sa vo svojom šatníku aj kozmetickej taštičke mali riadiť.

Ak si jej čitatelia priplatili 25 dolárov, domov dostali vzorkovník vo veľkosti peňaženky, ktorý si celkom ľahko mohli vopchať do kabelky a jednoducho s ním vyraziť na nákupy. Tebe dnes postačí obyčajná apka menom Tiktok. Napriek tomu, že Carole nebola tá, ktorá túto techniku vynašla (inšpirovala sa štúdiami Johannesa Ittena), rozhodne stojí za jej komerčnosťou.

Farby ovplyvnia tvoj vzhľad, emócie aj to, kým si

Za celou touto farebnou analýzou však stojí oveľa viac ako len koncept krásy a dokonalého šatníka. Sama Carole Jackson si podľa Allure všimla, že niektoré odtiene zvýraznia unavenú pleť, iné dopomôžu k sviežemu vzhľadu. Za farbami a ich pôsobením na ľudí sa skrýva hotová veda. Vedia ovplyvniť tvoju náladu, emócie, fungovanie mozgu, no majú aj terapeutické účinky a formujú osobnosť.



Teplé farby dokážu vyvolať pocit pohodlia, ale aj pocit hnevu a nepriateľstva. Naopak, zelená a fialová sú známe ako farby pokoja, no zároveň smútku a ľahostajnosti. Záleží však aj na tom, kde sa dané farby nachádzajú a na aký účel slúžia. Kým čierna je symbolom smútku a dramatickosti, v oblečení môže symbolizovať minimalizmus aj eleganciu, pri autách zase luxus a sexepíl. V neposlednom rade si farby vyberáš aj na základe svojej osobnosti.

Tiktokový trend alebo psychológia, niet pochýb, že farby z nás robia to, kým sme aj kým sa v budúcnosti chceme stať. Teraz už vieš, že farba tvojho svetra ti vie zaručiť úspešný deň, pokoj na duši, ale aj svieži vzhľad. S Tiktokom sa pokojne odviaž, no s farbami opatrne. Utekaj si spraviť tvoju vlastnú farebnú analýzu a nezabudni si počas jarného upratovania prevetrať šatník. No a nezabudni ani na našu anketu nižšie.

Čo si obliecť a ako sa namaľovať, keby sme sa riadili Tiktokom

Refresher tipy na šatník a make-up v prípade, že sa ti hodí JARNÁ PALETA:

Refresher tipy na šatník a make-up v prípade, že sa ti hodí LETNÁ PALETA:



Refresher tipy na šatník a make-up v prípade, že sa ti hodí JESENNÁ PALETA:

Refresher tipy na šatník a make-up v prípade, že sa ti hodí ZIMNÁ PALETA:

