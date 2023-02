Linkin Park vypustili do sveta aj s klipom nevydanú pieseň z albumu Meteora. Môžeš na nej opäť počuť speváka Chestera Benningtona.

Kultová americká kapela Linkin Park potešila fanúšikov, vydala doposiaľ nikde nezverejnenú pieseň Lost z albumu Meterora spolu s animovaným videoklipom. Môžeš na nej preto počuť znova už zosnulého frontmana kapely Chestera Bennington, ktorý v júli 2017 spáchal samovraždu.

Podľa portálu NME kapela pripravuje 7. apríla k dvadsiatemu výročiu albumu Meteora jeho opätovné vydanie. Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť klasické cédečká aj vinylové sety, na ktorých nájdu okrem albumu taktiež viacero demo nahrávok a rarít zo štúdiových archívov kapely, no tiež špeciálne záznamy živých vystúpení.



Vyzerá to tak, že fanúšikovia Linkin Parku budú mať predčasné Vianoce. Kapela od Benningtonovej smrti nevydala album. Ich zatiaľ posledná nahrávka je One More Light z roku 2017 s desiatimi skladbami.



Obľúbená kapela z „mesta anjelov“ nahrala dokopy sedem štúdiových albumov, pričom debutovala na počiatku nového milénia nahrávkou Hybrid Theory a zožala obrovský úspech najmä vďaka hitom ako One Step Closer, Crawling či In the End.

