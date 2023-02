Nový beauty trend CLOUD SKIN ti sľubuje dokonalú pleť. Tu je 7 púdrov, vďaka ktorým budeš vyzerať ako po photoshope

Žiarivá, lesklá či spotená pleť už nie je in. Sociálne siete hlásia návrat jemne matného mejkapu, ktorý vďaka dobre umiestneným farbám pôsobí ako nadýchaný obláčik.

Zvýrazní ti líčka, na pohľad vyhladí povrch pokožky a navyše ti ušetrí ráno čas a peniaze. Cieľom totiž nie je dokonalé prekrytie, ale prirodzený výsledok, takže ti bude stačiť menej produktov. Reč je o trende „cloud skin“ (v preklade koža ako obláčik), ktorý sa na sociálnych sieťach stáva čoraz populárnejším. Zaslúžene.

Cloud skin tu už párkrát bola

Slovné spojenie cloud skin použil v roku 2001 hlavný mejkap artista značky MAC Cosmetics Dominic Skinner. Opísal to ako mäkký a hmlistý matný finiš len so štipkou žiary. Techniku cloud skin však už roky, ak nie celé dekády pozorujeme na červených kobercoch. Trendu kraľujú produkty so zamatovým finišom, jemná vrstva púdru a akási vnútorná žiara, na ktorú však nedokážeš ukázať prstom. Nebije do očí tak ako miestami prehnané využívanie rozjasňovačov pri predchádzajúcich mejkapových trendoch.

Tvoj mejkap by mal byť striedmo matný, so strategickými miestami, ktoré rozžiariš, a mal by pôsobiť ľahko a „nadýchane“. Dosiahnuť to ti pomôžu najemno namleté púdre (ideálne tie so schopnosťou odrážať svetlo) a tenké vrstvy s jemným, až stredným krytím. Koža nebude vyzerať sucho a šupinato pod hrubou vrstvou púdrov, ale nebude ani žiariť, akoby si práve vyšla zo sauny. Pri cloud skin sa snažíme dostať niekde medzi.

Predtým než začneš, si musíš objektívne zhodnotiť vlastnú tvár a rozhodnúť sa, kde vôbec mejkap potrebuješ a aké krytie chceš. Zdravo vyzerajúcu pleť ti pomôže dosiahnuť poriadna príprava, preto nevynechaj krém, SPF a ani primer. Využívaj radšej tenké vrstvy a nechaj im dostatok času na zaschnutie. Namiesto mejkapu ti možno postačí iba korektor na miesta, ktorým chceš dopriať viac krytia.

Cloud skin je prirodzený smer, ktorým sa trendy v mejkape posúvajú. Roky bolo in preháňať to so žiarou v akejkoľvek forme a matná tvár znamenala takmer až nudnú tvár. Vyzerá to, že milovníci mejkapu sa snažia nájsť rovnováhu medzi obľúbenými krémovými lícenkami a bronzermi a snahou udržať si look čo najdlhšie nepoškodený a matný na miestach, kde sa príliš mastia.

V galérii nižšie nájdeš naše tipy na púdre, s ktorými sa ti podarí cloud skin dosiahnuť.

