Sex predáva, povedala si vizážistka Isamaya Ffrench a začala predávať rúž v obale v tvare penisu.

Známa mejkap artistka Isamaya Ffrench predstavila nové kozmetické produkty. V línii LIPS nájdeš dva nádherne lesklé rúže na pery v sýtej červenej a odvážnej čiernej farbe. Odvaha však nechýbala ani jej marketingovému tímu, s ktorým sa dohodla na šteklivej reklame a výraznom obale v tvare penisu.

Podľa opisu na webe ide o vysoko žiarivé hydratujúce produkty na pery, ktoré vytvárajú efekt plnších a zdravo šťavnatých pier. Dostupné sú v odtieňoch Red Satin a Vanity Black Shimmer, a vo farbách sa líšia aj obaly: tmavší rúž je zabalený v čiernom puzdre a červený rúž má strieborné puzdro. Ani jeden si nepomýliš s ničím iným, vyzerajú ako malá erotická pomôcka. Isamaya Ffrench si zjavne našla svoju cieľovku, pretože 95-dolárové rúže sú už vypredané.

Chyť ho za gule a natri si ho na pery?

Súčasťou kampane je aj takmer polminútové video, v ktorom vidíme Ffrench oblečenú v žiarivom červenom outfite s červenými latexovými rukavicami. Rúž drží pevne a nadšene si ho natrie na pery, potom stojí popri nadľudskej replike produktu a vyzerá pri ňom drobne.

„Neberieme to na ľahkú váhu, nie je to len ľahká vec, ktorú môžete odhodiť. Je to veľmi ťažké,“ Ffrench povedala pre Business of Fashion. Samotné rúže si vieš nakúpiť aj bez obalu a prázdnu tubu vo vnútri penisového obalu jednoducho vymeniť. Je to princíp, na ktorom fungujú mnohé kozmetické značky, napríklad aj rúže Fenty Beauty by Rihanna si vieš takto v puzdrach vymieňať.

Koncept LIPS nie je až taký prekvapivý, Ffrench už v minulosti predstavila líniu mejkapu inšpirovaného BDSM kultúrou. Ani sex ukrytý v kozmetike nie je novinkou. Medzi zrejme najpopulárnejšie dekoratívne produkty na svete patria farba na líčka Nars v odtieni Orgasm a špirála značky Too Faced s názvom Better Than Sex. Aj roky po uvedení na trhu si udržiavajú popredné miesto v rebríčkoch predaja.

Ffrench však pre BoF povedala, že svoje balzamy vníma aj ako umenie. Môžeš si ho hrdo vystaviť nad kozubom či na stole podobne ako nejakú sochu. „Je to zjednodušená, karikatúrna verzia penisu, snáď na nej nie je nič urážlivé alebo detailné.“

Zábery z kampane si môžeš pozrieť nižšie.

