Počul si už o vitamínoch krásy? Nájdeš ich v ovocných a zeleninových šťavách

Naša koža veľmi rýchlo reaguje na nedostatok spánku, hydratácie, ale aj správnej výživy. Pokiaľ je tá tvoja po náročnej zime suchá, precitlivená a má sklony k zvýšenej tvorbe akné, okrem výberu vhodnej kozmetiky nezabúdaj ani na úpravu jedálnička. Jeho základným pilierom by mal byť najmä dostatok čerstvého ovocia a zeleniny.

Prečo naša pleť potrebuje vitamíny krásy?

Za vitamíny krásy sa vo všeobecnosti považujú vitamíny A, B alebo E.

Dôležitý je aj vitamín C. Ten napomáha pri regenerácii buniek a taktiež zvyšuje tvorbu kolagénu, ktorý zabraňuje vzniku vrások a spomaľuje proces starnutia.

Vláknina zasa pomáha vyčistiť telo od škodlivých toxínov. Keď sa z tela prirodzene odstránia, tvoja pleť bude odolnejšia voči vzniku vyrážok či akné.

Kvalitné šťavy doplnia chýbajúce vitamíny

Skvelým spôsobom, ako si rýchlo a chutne doplniť chýbajúce vitamíny, sú čerstvé šťavy. Nestíhaš si ich pripraviť doma? Žiadny problém. Pestrý výber kvalitných aj cenovo výhodných ovocných a zeleninových štiav nájdeš napríklad v Kauflande. Ak siahneš po produktoch pod privátnou značkou K-Bio, môžeš sa spoľahnúť, že neobsahujú farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy.

Smoothie od Surovej dcérky

Vďaka šťavám K-Bio si dokážeš pripraviť zdravú dobrotu plnú vitamínov. Recept na netradičné smoothie s chuťou a vôňou mrkvovej torty pripravila známa foodblogerka Surová dcérka.

Budeš potrebovať:

120 ml mrkvovej šťavy K-Bio

120 ml rastlinného mlieka

1 banán

1 mandarínka

100 g ananásu

25 g ovsených vločiek

25 g orieškového masla

30 g vegánskeho vanilkového proteínu (alebo 1 ČL vanilkového extraktu)

½ ČL mletej škorice

štipka mletého muškátového orieška

Pre studenú verziu smoothie (ak to tvoj mixér zvládne) vlož banán, ananás a mandarínku vopred do mrazničky. Rastlinné mlieko a orieškové maslo si zvoľ podľa svojej chuti. Pre vanilkovú chuť použi rastlinný vanilkový proteín alebo vanilkový extrakt.

Do mixéra vlož všetky ingrediencie a rozmixuj do hladka. Zaberie to asi 2 minúty. Po rozmixovaní ochutnaj a podľa potreby pridaj viac mrkvovej šťavy K-Bio, ak chceš smoothie redšie. Smoothie môžeš servírovať s extra korením a strúhanou mrkvou. Prajeme dobrú chuť.

