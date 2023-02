Slovenka Lucie pracuje na husky farme v Laponsku: Ak príde veľmi ťažký človek, nevezmeme ho, nechceme, aby psy trpeli (Rozhovor)

„Jeden záprah vedie päť až šesť psov. Ak však prídu ľudia, ktorí sú, slušne povedané, vo vyššej váhovej kategórii, ťahá ich až osem psov. Závisí aj od podmienok, či je sneh čerstvý a aká je trasa,“ hovorí Lucie, ktorá pracuje ako husky guide v Laponsku.

Už dávnejšie snívala o tom, že sa stane letuškou. Plány jej však prekazil covid. Zostala na Slovensku a ďalej túžila po vycestovaní do zahraničia, doma ju to nudilo. Spomínala na svoj pobyt v Kanade, kde žila u panej, ktorá mala doma 12 huskyov. Vtedy dostala nápad, že by možno jej ďalšia práca mohla súvisieť práve so psami.

V rozhovore sa dočítaš to, čo presne robí Lucie na husky farme, koľko tam majú psov aj s akými problémami sa už počas práce stretla.

Ako si sa k terajšej práci husky guida dostala?

Cez hashtag na Instagrame som našla chalana, ktorý sa tomu venuje. Napísala som mu, že by som na tri týždne chcela prísť dobrovoľne pomáhať. V korporáte, kde som vtedy pracovala, som mala veľa nevyužitej dovolenky, a tak som do Laponska vycestovala prvýkrát minulý rok. Veľmi sa mi to zapáčilo.

Nakoniec si sa rozhodla, že sa tam vrátiš. Stále sa venuješ dobrovoľníctvu?

Nie, to sa týkalo iba tých troch týždňov. Momentálne tu mám normálnu zmluvu a som plnohodnotná súčasť tímu. Pracujem tu aj s mojím priateľom, ktorého som spoznala minulý rok krátko potom, čo som sa vrátila. Hneď som mu oznámila, že chcem ísť späť, a keď chce, môže ísť so mnou. Mala som šťastie, lebo sa tak napokon aj stalo. Momentálne sme tu spolu a máme normálnu zmluvu a plat.

Lucia žije v Laponsku, kde pracuje na husky farme. Zdroj: Instagram/lucie_wanderlust_lu

V ktorej časti Laponska sídlite?

Nachádzame sa v Kakslauttanene. Naša firma spolupracuje so známym rezortom, ktorý sa tu nachádza. Ponúka ubytovanie v sklenených domčekoch iglu, kam chodia ľudia pozorovať polárnu žiaru. Sú extrémne drahé a často tam chodia práve celebrity či významné osobnosti. Od nich pochádza väčšina zákazníkov, ale chodia k nám aj iní.

Nachádzame sa uprostred ničoho, najbližšie väčšie mesto je od nás približne 50 kilometrov. Tam chodíme na nákupy, keď nám kamarát požičia auto.

Čo potrebujem vedieť, aby som mohla byť husky guide?

Je toho viac. Táto práca nie je pre tých, ktorí chcú zarobiť veľa. Pre mňa to bola práca snov, keďže milujem psy. To je asi prvá vlastnosť, ktorá je potrebná, bez lásky to nejde. Ďalej musí byť človek fyzicky zdatný a odolný, pretože pracuje vonku v zime. Stále.

Teploty tu klesajú hlboko pod nulu a nie každý zvládne fyzickú námahu v spojitosti so zimou. Záujemca takisto musí vedieť anglicky, keďže sem chodí veľa turistov, a potrebný je aj vodičský preukaz. Ja osobne si myslím, že zo všetkého je najťažšia práve fyzická námaha a s istotou môžem povedať, že je to jedna z najťažších prác, aké som kedy mala.

Koľko psov vedie jeden záprah?

Štandardne to býva päť až šesť psov, no závisí to od viacerých vecí. Napríklad od kvality snehu. Ak je sneh čerstvý, je to náročnejší terén pre psy a automaticky ich dávame viac. Ďalej zohľadňujeme aj to, akí ľudia k nám prídu, a v skupine komunikujeme, či majú zákazníci, slušne povedané, vhodnú váhu.

Ak príde niekto väčší, kto podľa nás môže prekračovať váhový limit, dáme mu osem psov. Alebo vyberieme kratšiu trasu. Alebo jednoducho povieme nie. Ide o to, aby si to psy užili a aby netrpeli, a tak to musíme prispôsobiť.

Urazil sa už niekto, keď ste mu dali viac psov?

