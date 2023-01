9 módnych trendov, ktoré si pamätáš zo začiatku milénia a teraz sú späť: Minisvetríky bez podprsenky, šatky či štipce do vlasov

Móda funguje cyklicky a trendy, ktoré zarezonovali, sa skôr či neskôr určite vrátia. Aj keď si v niektorých prípadoch želáme, aby isté veci zostali minulosťou, vždy je len na nás, či poslúchneme svoj osobitý štýl alebo dav.

Instagram, Tiktok, ako aj svetové celebrity hlásia, že rok 2023 bude naplno v znamení Y2K trendov. Názov, na ktorom si môžeš polámať jazyk, označuje obdobie okolo milénia.

Odhalené tangáče sa do roka 2023 dostali ešte zo začiatku milénia a 90. rokov. Na červenom koberci VMA ich predviedla Christina Aguilera aj Halle Berry. Zdroj: Getty Images/Vinnie Zuffante



Y2K dalo svetu Priateľov, Britney Spears, Christinu Aguileru, ale aj Matrix, topánky na platforme, oversized nohavice či metalické kolekcie. To však rozhodne nie je všetko. Ak si fanúšik trendov, pozorne čítaj. Týchto deväť Y2K hitov zrejme zavíta do našich šatníkov. Ak ich správne zladíš, nemusí ísť o módnu katastrofu.

1. Crop top kardigán

Jeden z najsexi a najextravagantnejších trendov, ktoré uvidíme tento rok, sa kedysi zrodil v 90. rokoch, dnes o ňom spieva Taylor Swift. Do shopping listu 2023 si preto môžeš zapísať kardigán. Krátky, pletený a najlepšie farebný.

Svoj big moment zažil na filmovej scéne, kde si ho v populárnom hite Niečo na tej Mary je obliekla Cameron Diaz, no svoje krivky v ňom predviedla aj Rose McGowan v komédii Diabolská hra. V roku 2021 dostal poriadny upgrade, keď ho do svojej kolekcie zaradil dizajnér Jacqemus. Práve ten na svojej prehliadke odprezentoval mikrokardigány, ktoré spájala len úzka retiazka, pričom pod nimi nebolo absolútne nič.

Jeden z najhorúcejších trendov 2023 sa vracia z 90. rokov. V roku 2021 ho však stihla presláviť aj značka Jacquemus. Zdroj: Youtube/Style & Fashion

V tom istom roku tento hit ovládol Instagram, ale aj módne ikony vrátane Hailey Bieber či Chiary Ferragni a je priam isté, že trendy bude aj tento rok. Horúce teploty určite zvládne, nechajme sa prekvapiť, či aj slovenské ulice.

2. Zamatové teplákové súpravy

Ak sa prejdeš po nákupných centrách, celkom iste v ich ponuke natrafíš na zamatové teplákové súpravy. Viac ako športový outfit či domáce oblečenie sa táto módna voľba na začiatku milénia označovala za súčasť streetstylového outfitu bohatých dedičiek. A pre niektorých bola aj synonymom nevkusu.





Teplákové súpravy Juicy Couture boli kedysi uniformou Kim Kardashian, Paris Hilton či Lindsay Lohan. V ružovej kultovke si vo svojom klipe zaspievala aj JLo. Zdroj: Instagram/Juicy Couture Campaign, Instagram/Kylie Jenner



Preslávili ich značky Juicy Couture či Baby Phat, za svoju uniformu ich pasovala Paris Hilton, Kim Kardashian, Britney či Lindsay Lohan. V klipe I’m Real má ružový ikonický model od Juicy Couture aj JLo, ktorá k nemu pridala výrazné doplnky a baletkovský drdol. Ak chceš ísť v šľapajach tohto Y2K trendu, jediným pravidlom je, že žiadne pravidlá nie sú.

Povolené sú tenisky, žabky, „Uggy“, ale aj vysoké podpätky. Všetko so všetkým, už viac sa to pokaziť nedá. Do svojej výbavy ich dnes zaradili aj Kylie Jenner, Eva Longoria alebo Gigi s Bellou.

3. Baguette kabelka

Ikonickú kabelku Baguette uviedol na trh módny dom Fendi v roku 1997. Názov, koncept, ale najmä tvar tohto modelu bol inšpirovaný spôsobom, akým Francúzky nosili pod pažou bagety alebo bochník chleba. Má krátky popruh a je navrhnutá tak, aby pohodlne sedela pod rukou.

Za jej popularitu však môže jedna z najväčších seriálových fashionistiek danej doby Carrie Bradshaw zo seriálu Sex v meste. Stvárnila ju Sarah Jessica Parker.

Kabelka baguette všetkých it girls bude trendom roka 2023, vrátila sa zo začiatku milénia. Zdroj: Youtube/Luxfy, Getty Images/Pierre Suu

Začiatkom milénia sa kabelka Baguette stala virálnym hitom a jej popularita pretrváva dodnes. Na rok 2023 nastáva jemné vylepšenie a podľa Harper's Bazaara budú trendom najmä oversize modely.

Ceny za mini Baguette sa na oficiálnej stránke Fendi momentálne pohybujú od 2 390 eur, pričom za midi Baguette si zaplatíš 3 500 eur a viac. Baguette s krištáľmi stojí vyše 4 000.

4. Motýlie štipčeky do vlasov

Nosili ich Olsenky, Britney, Jennifer Aniston, ale aj slávna seriálová čarodejnica Sabrina, ktorú stvárňovala Melissa Joan Hart. Farebné štipčeky vo vlasoch v tvare motýľa boli detstvom všetkých mileniálov, no v tomto prípade si želáme, aby zostali iba spomienkou.

Náš sen sa zrejme nesplní. Sociálne siete aj zahraničné médiá ich totiž zaradili na zoznam trendov, ktoré zaznamenávajú svoj veľký comeback. Celkom originálne si s nimi zapózovala aj Bella Hadid (no do vlasov ich nedala) a do kučeravej hrivy si ich pripla aj influencerka Nastee. Na karneval možno, k barbiecoru fajn, na bežné nosenie dúfame, že nie.

Motýlie štipčeky sú Y2K trend, o ktorom snívame, že zostane minulosťou. Zdroj: Instagram/Bella Hadid, Instagram/nasteexoilwaad

5. Mini „micro“ sukne

Možno si nevedela, že ďalší Y2K trend, ktorý je tento rok späť, vznikol ešte v 60. rokoch vďaka londýnskej dizajnérke Mary Quant. Keď prvýkrát predstavila svoju prevratnú „mini“, ktorú nazvala podľa obľúbeného auta Mini Cooper, zmenila spôsob, ako sa ženy vo svete obliekali.

Minisukne sú späť a sú kratšie ako kedykoľvek predtým. Zdroj: Miu Miu, Getty Images/Gotham/GC Images

V roku 2022 bola ultra minisukňa pasovaná za symbol štýlu generácie Z. Na svojich prehliadkach ich oživili značky Miu Miu či Dior. Dnes sú mini, teda micro sukne na zozname trendov a sú kratšie ako kedykoľvek predtým.



Ak si k nim dáš opasok, bielu košeľu či pletenú vestu na štýl grandpa, možno budeš vyzerať ako upgradovaná verzia Sereny či Blair zo seriálu Gossip Girl. XoXo, radšej si v mini nesadaj... a nechoď tak ani do školy. Dať to však môžeš aj na štýl Belly Hadid.

6. „Detské“ minitričká

Vyzerajú, akoby si ich ukradla mladšej sestre, no patria k jednému z najštýlovejších Y2K trendov, ktorému sa v uliciach celkom potešíme. Tričko s krátkymi rukávmi, ktoré je väčšinou strihané pod pupkom, by malo mať na sebe roztomilé komiksové či rozprávkové postavičky, citáty piesní či iné nápisy.



Jednu kultovku nedávno predviedla aj Hailey Bieber, ktorej na prsiach svietil nápis Nepo Baby. Biely minimalistický model zladila ku klasickým džínsom s výrazným opaskom a treba uznať, že skvelým doplnkom bola aj vyšportovaná postava. Ak si trúfneš na štýl Hailey, buď si istá, že svojím sexi outfitom upútaš pozornosť.

Hailey Bieber sa za svoj status nepo-baby nehanbí. Zdroj: Getty Images/Rachpoot/Bauer-Griffin

7. Metalické materiály

Začiatkom roka 2000 bola myšlienka futuristickej módy veľkým boomom aj vďaka vývoju nových technológií. Lesklé a metalické materiály sú na zozname Y2K trendov, ktoré sme vo svojich šatníkoch privítali aj minulý rok, a ako sa zdá, nechystajú sa odísť. Na prvý pohľad bláznivý a extravagantný trend vhodný na párty vyskúšaj v striebornej, perleťovej, zlatej či dokonca magentovej. Inšpirovať sa môžeš Khloé Kardashian aj Nicolou Peltz Beckham.

Metalické materiály sú späť, a ak ich dobre skombinuješ, vôbec nemusia vyzerať zle. Zdroj: Getty Images/Jean Catuffe, Instagram/Khloé Kardashian

Svetové značky ako Tom Ford, Balenciaga či Valentino dokazujú, že metalické oblečenie nemusí byť katastrofa. Vyskúšať môžeš lesklú bundu, nohavice, tenisky, no veľkým hitom sú aj spoločenské šaty a oversized topy. Samozrejme, povolené sú aj doplnky.

8. Šatky

Na krku, vo vlasoch, uviazané ako top, zdá sa, že šatky boli na začiatku 21. storočia všade. Počas celoživotnej kariéry na ne nedal dopustiť Johnny Depp, Riri ani Christina Aguilera, dnes ich nosia obľúbené fashionistky ako Hailey Bieber či Sofia Richie.

Zdalo sa, že 21. storočie by sa ani nezačalo bez šatiek vo vlasoch. Trendsetteri hovoria, že v roku 2023 budú jedným z hitov, ktoré sa vrátili zo začiatku milénia. Zdroj: Instagram/Nadine

Šatka je všestranným doplnkom, ktorý tento rok zafunguje najmä ako pokrývka hlavy. Uviazať si ju môžeš v trojuholníkovom tvare „na piráta“, ale aj ako tenký prúžok, ktorý nahradí čelenku. Nesmierne dobre v nej vyzerajú rozpustené vlasy, ale aj ležérny drdol. Ak ju zladíš k topu či kabelke, do moderných ulíc sa ti nepochybne podarí priniesť trochu mileniálovej nostalgie.

9. Kabelka od Coach – Demi Bag

Na záver ti prinášame ozajstnú nostalgiu, ktorou je ikonická Demi kabelka od značky Coach. Na prvý pohľad ťa upúta štruktúrovanou siluetou a geometrickou potlačou, vonkajším vreckom a predovšetkým neprehliadnuteľným zipsom. Okrem toho, že do nej zmestíš peňaženku, kľúče a všetky svoje nevyhnutné poklady, zamiluješ si aj jej nastaviteľné pútko.



Čerešnička na torte? Kabelka je šetrná k životnému prostrediu a celkom aj k tvojej peňaženke. Zaplatíš za ňu totiž oveľa menej ako za Baguette od Fendiho. Namiesto troch tisícok ťa vyjde „len“ na tri stovky. Otázne je, či sa ti vôbec páči...





Teen Vogue označil poslednú kampaň Coach za ódu Y2K módy. Kultová kabelka je späť... Zdroj: Coach Demi Bag Campaign 2021

Od jej uvedenia na trh v roku 2003 Demi kabelku nosili Reese Witherspoon či Ashley Tisdale, dnes ju miluje Tiktok. Značka Coach ju totiž v roku 2021 opäť uviedla na trh vo farebnej kampani.

