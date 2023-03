Hity 80. rokov: 50 songov, ktoré leteli v osemdesiatych

Prinášame ti zoznam 50 legendárnych songov, ktoré ti pripomenú éru, počas ktorej vznikali najpopulárnejšie hity Michaela Jacksona, Madonny či Whitney Houston.

Vypchávky na pleciach, neónové čelenky, džínsy s vysokým pásom a pútavé účesy. Tým všetkým sú známe 80. roky. Toto obdobie si však nespájame iba s nezameniteľnými módnymi trendmi, ale aj s kvalitnou hudbou, ktorá sa z našich playlistov nevytratila dodnes.

Prinášame ti zoznam 50 legendárnych songov, ktoré ti pripomenú éru, počas ktorej vznikali najpopulárnejšie hity Michaela Jacksona, Madonny či Whitney Houston. Ku každému roku sme priradili štyri svetové a jednu slovenskú skladbu. Ak si chceš niektorú z nich vypočuť, iba klikni na jej názov. Prajeme príjemné spomínanie.

1980

Super Trouper – ABBA

The Winner Takes It All – ABBA

Just the Two of Us – Grover Washington jr. a Bill Withers

Upside Down – Diana Ross

V slepých uličkách – Miroslav Žbirka a Marika Gombitová

1981

Under Pressure –David Bowie a Queen

In the Air Tonight – Phil Collins

Don’t Stop Believin – Journey

You Make My Dreams – Daryl Hall & John Oates

Do batôžka – Jaro Filip a Milan Lasica

Zdroj: Flickr/Cornel Penescu/volně k užití

1982

Eye of the Tiger – Survivor

I'm So Excited – The Pointer Sisters

Africa – Toto

Billie Jean – Michael Jackson

Atlantída – Miroslav Žbirka

1983

Every Breath You Take – The Police

Sweet Dreams (Are Made of This) – Eurythmics

Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

Total Eclipse of the Heart – Bonnie Tyler

Profesor Indigo – Peter Nagy a skupina Indigo

Zdroj: KMazur/Contributor/WireImage/Getty Images

1984

I Want to Break Free – Queen

Summer of ’69 – Bryan Adams

Wake Me Up Before You Go-Go – Wham!

Purple Rain – Prince

Ty, ja a môj brat - Modus

1985

Take on Me – A-ha

We Built This City –Starship

How Will I Know – Whitney Houston

One More Night – Phil Collins

Kráľovná bielych tenisiek – Elán

Zdroj: Getty Images

1986

Livin' on a Prayer – Bon Jovi

Push It! – Salt-N-Pepa

Kiss – Prince

True Colors – Cyndi Lauper

Láska je tu s nami – Peter Nagy a Indigo

1987

Heaven Is a Place on Earth – Belinda Carlisle

I Wanna Dance with Somebody – Whitney Houston

Never Gonna Give You Up – Rick Astley

Got My Mind Set on You – George Harrison

Sme také, aké sme – Beáta Dubasová

Zdroj: YouTube

1988

Listen to Your Heart – Roxette

Fast Car – Tracy Chapman

Don't Worry, Be Happy – Bobby McFerrin

Dirty Diana – Michael Jackson

Reklama na ticho – Team

1989

Like a Prayer – Madonna

If I Could Turn Back Time – Cher

Sacrifice – Elton John

Personal Jesus – Depeche Mode

Sľúbili sme si lásku – Ivan Hoffman