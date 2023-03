Hity 90. rokov: 50 legendárnych songov, ktoré ti pripomenú deväťdesiatky

Je jedno, či si mal rád Britney, Backstreet Boys alebo 2Paca, v tomto zozname zaručene nájdeš song, ktorý ťa vráti do éry walkmanov, flaneliek a tamagoči.

Niektoré skladby sa v rádiách udržia dva-tri roky, iné dokážu prežiť desaťročia. Dôkazom toho sú aj hity 90. rokov, ktoré sa z kazeťákov dostali až do našich súčasných smartfónov. Bavia nás totiž až dodnes. Hudba z minulosti nám rozpletá spomienky, navodzuje nostalgickú náladu a pripomína určité obdobie. Určite sa väčšina z nás zhodne, že 90. roky nám dali mnohé nezabudnuteľné skladby.

Je jedno, či si mal rád Britney, Backstreet Boys alebo 2Paca, v tomto zozname zaručene nájdeš song, ktorý ťa vráti do éry walkmanov, flaneliek a tamagoči. Ku každému roku sme priradili štyri svetové a jeden slovenský hit. Ak si chceš niektorý z nich vypočuť, iba klikli na jeho názov. Prajeme príjemné spomínanie.

1990

Freedom! '90 – George Michael

Vogue – Madonna

Nothing Compares 2 U – Sinéad O’Connor

Ice Ice Baby – Vanilla Ice

Držím ti miesto – TEAM

1991

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

Black or White – Michael Jackson

I Do It For You – Bryan Adams

Fading Like A Flower – Roxette

Láska – Marcel Palonder

Zdroj: Getty Images/Jeff Kravitz/Filmmagic, Inc

1992

Tears In Heaven – Eric Clapton

November Rain – Guns N’ Roses

Would I Lie To You? – Charles & Eddie

Jump – Kris Kross

Modlitba lásky – Robo Grigorov

1993

Crazy – Aerosmith

What Is Love – Haddaway

Hero – Mariah Carey

Cryin' – Aerosmith

Vráť mi tie hviezdy – Beáta Dubasová

Guns N’ Roses. Zdroj: Getty Images/Paul Natkin

1994

Always – Bon Jovi

Zombie – The Cranberries

Can You Feel the Love Tonight – Elton John

I Swear – All-4-One

Kočka – Elán

1995

Gangsta's Paradise – Coolio

Wonderwall – Oasis

Be My Lover – La Bouche

Over My Shoulder – Mike + the Mechanics

U Can't Stop – MC Erik & Barbara

Vľavo Liam Gallagher a vpravo Noel Gallagher počas koncertu Oasis. Zdroj: Getty Images/Des Willie/Redferns

1996

Wannabe – Spice Girls

It's All Coming Back to Me Now – Céline Dion

Macarena (Bayside Boys Mix) – Los Del Rio

Un-Break My Heart – Toni Braxton

Hafanana – Maduar

1997

Everybody (Backstreet's Back) – Backstreet Boys

That Don’t Impress Me Much – Shania Twain

Barbie girl – Aqua

My Heart Will Go On – Céline Dion

Nepoznám – IMT Smile

Justin Timberlake a Britney Spears zahviezdili v denime na American Music Awards 2021. Zdroj: Getty Images/Jeffrey Mayer

1998

Baby One More Time – Britney Spears

Iris – Goo Goo Dolls

Changes – 2Pac

Believe – Cher

Ferrari – Martin Madej

1999

Let's Get Loud – Jennifer Lopez

Want It That Way – Backstreet Boys

My Name Is – Eminem

Say My Name – Destiny’s Child

Milovanie v daždi – Richard Müller