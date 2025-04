KVÍZ: Reklamné slogany, ktoré si pamätáš od detstva. Dokážeš ich priradiť k správnym firmám?

Kvíz

Dokážeš priradiť slogany ako Just Do It alebo I’m Lovin’ It k správnym spoločnostiam?

1 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „The Happiest Place on Earth“ Pornhub Disneyland McDonald's Starbucks Vysvetlenie Slogan vystihuje magickú a radostnú podstatu zážitkov v najznámejšom zábavnom parku na svete.

2 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „Impossible Is Nothing“ The North Face Adidas Nike Patagonia Vysvetlenie Motivačný slogan spoločnosti Adidas slúži ako zdroj inšpirácie a posilnenia. Predstavuje myšlienku prekonávania výziev a vzdorovania limitom, čo dokonale ladí s identitou nemeckej športovej ikony.

3 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „Think Different“ Apple Microsoft Samsung Nokia Vysvetlenie Známy slogan podnecuje k zamysleniu a je dôkazom záväzku spoločnosti k inováciám a individualite. Dvomi jednoduchými slovami Apple inšpiruje spotrebiteľov, aby sa chopili kreativity a odlišného myslenia.

4 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „The Ultimate Driving Machine“ Volvo Mercedes-Benz BMW Aston Martin Vysvetlenie Známy slogan spája luxus a výkon – spoločnosť BMW sa prezentuje ako špičkový výrobca automobilov, ktorý prichádza s prestížou a dokonalosťou.

5 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „Just Do It“ Under Armour New Balance Puma Nike Vysvetlenie Jeden z najznámejších reklamných sloganov patrí spoločnosti Nike. Len tromi slovami odovzdáva posolstvo motivácie a akcie, ktoré prekročilo hranice sveta športu a oslovilo široké publikum.

6 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „The Best or Nothing“ Porsche Mercedes-Benz Ferrari Land Rover Vysvetlenie Slogan spoločnosti Mercedes-Benz stelesňuje kvality vozidiel, ktoré automobilka so sídlom v Stuttgarte dodnes ponúka. Modely s logom hviezdy poskytujú vynikajúci zážitok z jazdy.

7 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „Open Happiness“ Gatorade Absolut Moët & Chandon Coca-Cola Vysvetlenie Cieľom sloganu spoločnosti Coca-Cola je vyvolať pozitívne emócie a radostné zážitky. Jednoduché posolostvo stavia nápoj do pozície zdroja radosti a zdôrazňuje jeho úlohu pri umocňovaní momentov šťastia a osláv.

8 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „Quality Never Goes Out of Style“ Levi's Diesel Tommy Hilfiger Ralph Lauren Vysvetlenie Slogan posilňuje povesť spoločnosti Levi's ako výrobcu odolných a nadčasových džínsových produktov. Legendárna značka je na trhu od roku 1853.

9 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „I’m Lovin’ It“ Popeyes Wendy's McDonald's KFC Vysvetlenie Možno najznámejší slogan v dnešnom kvíze patrí spoločnosti McDonald's. Debutoval v roku 2003 a pomohol oživiť imidž fast food reťazcu, vďaka čomu sa stal zrozumiteľnejším pre širokú verejnosť.

10 10 Ktorá známa spoločnosť používa tento slogan? „From A to Z“ Amazon UPS DHL AliExpress Vysvetlenie Slogan symbolizuje širokú ponuku produktov v portfóliu spoločnosti Amazon a objavuje sa spolu so šípkou v logu, keď prechádza od písmena A po Z.