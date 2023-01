Peugeot chce byť do roku 2030 poprednou elektrickou značkou v Európe, blízku budúcnosť naznačuje futuristická štúdia

Aj francúzska automobilka Peugeot sa zaviazala k tomu, že do roku 2030 prejde výlučne na čisto elektrický pohon. Peugeot plánuje do roku 2025 predstaviť až 5 nových elektromobilov, pričom už do konca tohto roka má byť každý z modelov v súčasnom portfóliu nejakou mierou elektrifikovaný. V nasledujúcich rokoch tak Peugeot chystá plejádu hybridných a elektrických noviniek, vďaka ktorým chce byť do konca desaťročia lídrom v elektromobilite v Európe.

S tým súvisí aj štúdia Inception (z latinského výrazu inceptio, teda začiatok), ktorá naznačuje budúce smerovanie značky. Päťmetrový koncept s dravým pohľadom a veľmi nízkou výškou poukazuje na nové dizajnové smerovanie modelov Peugeot. Nechýbajú tak svetelné kly, zatiaľ čo na bokoch hladkej karosérie pozorujeme tzv. Tech Bar – výrazná lišta s integrovaným displejom, ktorý informuje o parametroch vozidla.

Zdroj: Stellantis

Do oka padnú najmä nevšedne navrhnuté disky v dizajne Aerorim s logom uprostred, ktoré sa netočí. Ešte pútavejší je mimoriadne futuristický interiér, kde sa nachádza i-Cockpit novej generácie. Jeho centrom je Hypersquare, teda volant budúcnosti. Ten už nie je s kolesami spojený mechanicky, ale len elektronicky. Vodič tak ovláda vozidlo plne digitálne, a to prostredníctvom volantu s displejom, ktorý pripomína akýsi joystick hernej konzoly.

Inception stojí na koncernovej platforme STLA Large, ktorej základom je akumulátor s kapacitou 100 kWh a dva elektromotory s výkonom 500 kW/680 koní. Vďaka nízkej stavbe karosérie a prítomnej 800 V napäťovej architektúre sa má spotreba energie pohybovať na úrovni len 12,5 kWh/100 km, takže automobilka hovorí o dojazde 800 km. Podpora rýchlonabíjania sľubuje navýšenie dojazdu o 150 kilometrov počas 5 minút, auto sa dá nabíjať aj bezkáblovo pomocou indukčnej technológie.

