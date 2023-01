Influencerka Rachelka hrdá na fejkové kabelky od Diora a žiadna dráma, na ktorú sme sa tešili. Takto dopadli nové Nákupné maniačky

Známa slovenská influencerka Rachel, kopa fejkových kabeliek od luxusných značiek, zopár bizarných kúskov oblečenia a extrémne málo drámy. Takto by sa dala opísať premiérová časť novej série legendárnej šou Nákupné maniačky, ktorú v pondelok odvysielala televízia Joj.

Nákupné maniačky, ktoré televízia vysielala medzi rokmi 2013 až 2018, si svoj kultový status vyslúžili vďaka súťaživým ženám, prísnym stylistom, klebetám, ohováraniu, ale aj podrazom, ktoré si jednotlivé súťažiace dokázali spraviť pri záverečnom hodnotení. Z novej epizódy sme však mali pocit, že esencia Nákupných maniačok niekam vyprchala.

Jasné, pravidlá zostali prakticky nezmenené, ako porotca sa vrátil Marián Hornyak s novou posilou Mirkou Dobiš, no stylistov sme si v prvej epizóde vôbec neužili, a keď už dostali priestor, tak si zahryzli do jazyka alebo komentovali len slabou iróniou, ktorá nemala šťavu... alebo bola Rachelka len taká výborne zladená a sexy?

Nákupné maniačky. Zdroj: Reprofoto TV JOJ

Štvorica odlišných žien, no bez žiadneho trenia

Televízia stavila v prvej časti na štvoricu odlišných žien. Influencerka Rachelka je už na prvý pohľad najvýraznejšou tvárou, ktorú dopĺňa marketingová manažérka, team leaderka a matka na materskej dovolenke. Úplne chápeme, že televízia chcela šou odštartovať ťahákom ako influencerka, no dynamika medzi súťažiacimi akoby neexistovala.

Stylisti sa najviac odviazali možno práve vo chvíli, keď hodnotili outfity, v ktorých súťažiace dorazili na natáčanie. Vyzeralo síce celkom bizarne, že baby svoje outfity prezentovali uprostred náhodného bratislavského sídliska na chodníku, ale výslednému efektu to zrejme neublížilo.

Stylistom sa nepozdávali ponožky v mokasínach, hlavou krútili nad Rachelkinou teplákovou súpravou, ale dorazil ich outfit team leaderky. „Ty si sa vybrala na výlet, na návštevu k rodičom alebo kúpiť psovi granuly?“ pýtal sa porotca Hornyak a týmto komentárom prakticky otvoril aj ukončil svoje vtipné komentáre, na ktoré sme sa tak tešili. Viac už nezapršalo.

Nákupné maniačky. Zdroj: Reprofoto TV JOJ

Som cheap queen, skonštatovala Rachelka

Prvá sa na nákupy v pondelok vrhla Rachel, ktorú možno poznáš z Instagramu ako červenovlasé dievča z Košíc, ktoré sa po slovenských sociálnych sieťach promenáduje azda od svojich 15 rokov. Očividne sa vyplatilo. Rachel sa presťahovala do Bratislavy a popri 50-tisíc followeroch na Instagrame sa pre nový fame vybrala do telky.

Bývanie má síce pekné, no Rachelkin šatník si už žije vlastným životom. Stylisti iba s úsmevom pozorovali, ako influencerka vysvetľuje, že si navrhuje a šije vlastné oblečenie v odvážnych farbách, ktoré pritom nemusia vyzerať zle, a miluje teplákové súpravy, no čerešničkou na torte bolo jej odhalenie, že hromada kabeliek od značiek ako Louis Vuitton či Christian Dior je fejk.

Všetci čakali, či Rachelka začne sypať z rukáva názvy luxusných značiek, ktorých kúsky má doma, no vyšlo z nej len toľko, že „všetky moje kabelky sú fejk, ale ja viem, ako vybrať dobrý fejk“. Na jednej strane trapas, na druhej strane celkom sympatické, že to Rachel aspoň otvorene povie a nehrá sa na to, že za kabelky vysolila všetky peniaze zo spoluprác na Instagrame. Koniec koncov, Rachel sa sama hneď vzápätí označila za „cheap queen“.

Nákupné maniačky. Zdroj: Reprofoto TV JOJ

Žiadna dráma, žiadna šťava

Dostať do ruky 300 eur so zadaním vybrať pútavý outfit, ktorého cieľom je urobiť najlepší prvý dojem, neznie ako najťažšia úloha na svete. Tentoraz bola o to náročnejšia, že chudinku Rachel poslali nakupovať do bývalého Polusu, kde tých fashion možností zas tak veľa nemala. Horšie by to už mala hádam len v chradnúcom obchodnom centre na Trnavskom mýte.

Rachel nakoniec na mólo docupitala v oversized saku so sexy čiernou podprsenkou, s koženými nohavicami, lodičkami s hadím vzorom a červenou kabelkou.

Treba uznať, že to nevyzeralo zle. Ani nijako špeciálne a výnimočne. A tak by sa dalo povedať, že Rachelin outfit pekne podčiarkol, aká bola prvá časť nových Nákupných maniačok. Neurazila, ale ani nijako nepotešila.

Je v nej málo drámy, málo vtipných narážok od stylistov, málo trefných poznámok hraničiacich s urážkami od jednotlivých súťažiacich a celé to skrátka nemá žiadnu šťavu. Už keď sme mysleli, že si tvorcovia šetrili to najlepšie na záver, baby Rachelku zhodnotili, ako keby boli staré kamošky zo strednej školy, dali jej takmer plný počet bodov. Stačilo už len to, aby sa pochytali a začali spolu skákať a tešiť sa.

Možno je to smutné konštatovanie, no šou Nákupné maniačky nikdy v prvom rade nebola o móde, ale skôr o dráme, ktorú medzi sebou dokázali vybudovať súťažiace podporené stylistami. A tej niet.

