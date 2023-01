Ikonické siluety tenisiek teraz kúpiš aj za menej ako 70 eur vďaka novoročnému výpredaju

Novoročné výpredaje sú v plnom prúde, a ak plánuješ nákup nového páru tenisiek, potom si na správnom mieste.

V spolupráci s online obchodom Queens sme zostavili výber najzaujímavejších výpredajových tenisiek s cenou do 100 eur, ktoré využiješ v priebehu celého roku 2023. Na svoje si prídu muži aj ženy. Medzi odporúčaniami nie sú len klasiky od značky Vans, ale tiež vyhľadávané modely značiek Adidas Originals, Puma či Reebok.

Vans Sk8-Hi 38 DX – 97,50 € 58,50 €

Ikonická silueta a neobyčajný vzor. Približne takto by sme v stručnosti opísali tenisky Vans Sk8-Hi 38 DX, ktoré dizajnéri zahalili do zvieracej stopy, ktorá skvelo doplnila čierny podklad z brúsenej kože s kontrastným bielym prešívaním. Tenisky môžu byť tvoje za menej ako 60 eur vďaka zľave vo výške štyridsať percent a to stojí za zváženie...

Reebok Classic Leather SP W – 87 € 65,50 €

V ničom, čo sa týka vzhľadu, nezaostávajú ani tenisky Reebok Classic v koženom vyhotovení, ktoré sú aktuálne k dispozícii len za približne 65 eur po zľave. Prémiový variant je zahalený do bielej farby s jemnými pastelovými akcentmi.

Ak si fanúšičkou klasických farebných vyhotovení a jednoduchých, ale kvalitných materiálov, táto legendárna silueta je skvelou voľbou. Tenisky sú perfektným partnerom na každodenné nosenie, keďže ich ľahko skombinuješ s čímkoľvek zo svojho šatníka.

Adidas Originals Nizza Bonega Mid W – 99 € 69,50 €

Hrubé podrážky sú stále horúcou záležitosťou a ženským teniskám Adidas Originals Nizza Bonega Mid niekoľko milimetrov navyše veľmi pristane.

Návrhársky tím odevnej spoločnosti zahalil minimalistický model do priedušného látkového zvršku so zdobením v bielej farbe, ktorá vytvára kontrast so zlatými detailmi a s vyšívanými farebnými listmi na päte. Ak hľadáš vysoké tenisky do 70 eur a netúžiš po ďalšom páre od značky Converse, zbytočne neváhaj.

Adidas Originals Astir W – 115 € 80,50 €

Model Astir patrí medzi najatraktívnejšie teniskové novinky značky Adidas Originals za posledné sezóny. V ponuke online obchodu Queens sú dostupné aj v tomto minimalistickom bielom vyhotovení so zažltnutou podrážkou, ktorá dodala obuvi príjemný vintage vzhľad.



Doplň svoje outfity o kúsok, ktorý neuvidíš na každom kroku a navyše je vďaka novoročnému výpredaju k dispozícii za priaznivú cenu okolo 80 eur. Športové línie a výrazný nádych 90. rokov sú sexi, čo povieš?

Puma Future Rider W – 95 € 81 €

Vedenie značky Puma pokračuje vo výskume a v predaji klasických siluet, aby čo najviac vyhovovali súčasným požiadavkám mladých ľudí. Výnimkou pritom nie je ani model s názvom Future Rider, ktorý vzhľadovo aj funkčne vychádza z bežeckých tenisiek Fast Rider. Tie boli populárne v 80. rokoch minulého storočia.

Minulý rok im robili reklamu futbalista Neymar jr. či spevák Ben Cristovao a dnes ich nájdeš v ponuke online obchodu Queens v tomto atraktívnom pastelovom vyhotovení v svetloružových tónoch. Dostupné sú v ženských veľkostiach.

Adidas Originals Forum 84 Low – 119 € 89 €

Vedenie značky Adidas Originals v posledných sezónach postupne obnovuje rad populárnych siluet z minulého storočia, medzi ktorými nechýba model Forum 84. Tenisky vyšli prvý raz v roku 1984 a v upravenej verzii o šesť rokov neskôr. Svojou krásou si získajú teniskových nadšencov aj v súčasnosti.

Vďaka popruhu cez jazyk môžu tenisky pôsobiť žensky, ale ide o unisex model, ktorý je v ponuke online obchodu Queens v množstve vyhotovení. Nižšie nájdeš minimalistický bielo-modrý variant s látkovými aj so semišovými panelmi. Vďaka aktuálnym novoročným zľavám ich získaš za menej ako 90 eur.

Adidas Originals Ozelia W – 119 € 89 €

Návrhársky tím spoločnosti Adidas Originals sa v tomto prípade veľmi šikovne inšpiroval modelmi spod rúk Kanyeho Westa a výsledok stojí za to. Vedenie spoločnosti týmto krokom priblížilo štýlové tenisky širšiemu publiku za férovú cenu, ktorá je vďaka novoročnému výpredaju ešte priaznivejšia.



Model Ozelia síce pôsobí futuristicky, ale zároveň ho ľahko zladíš aj s rifľami, so šortkami či sukňou alebo s letnými šatami v prípade žien. Vrchná časť je vyzbrojená kombináciou syntetických materiálov a kože, vďaka čomu tenisky s ľahkosťou ochránia tvoje chodidlá aj v nepriaznivom počasí. Sivo-ružová farebná schéma týmto hypermoderným kráskam náramne pristane, čo povieš?

Nike Air Max 95 W – 182,50 € 91 €

Nike Air Max 95 je model, ktorý posunul hranicu tenisiek Nike. Špeciálna vzduchová bublina sa na týchto topánkach nenachádza len v zadnej časti, ale je viditeľne umiestnená aj v prednej časti obuvi. Prvýkrát sa topánky objavili v roku 1995 a odvtedy sa tešia obľúbenosti naprieč rôznymi vekovými skupinami.

V novoročnom výpredaji sme našli aj tento atraktívny svetloružový variant s bielou podrážkou v ženských veľkostiach. Objav kúzlo tenisiek so vzduchovou kapsulou Air Sole, ktoré budeš milovať. Dostupné sú za 90 eur.

Adidas Originals ADI2000 W – 115 € 98 €

Prvotriedna kombinácia materiálov (hladká koža a syntetické vlákna) a štýl zo začiatku milénia, ktorý je aktuálne v centre pozornosti známych módnych domov aj športových výrobcov.

Na prelome tisícročí sme nevedeli, čo prinesie budúcnosť, ale model ADI2000 so sebou priniesol štýlovú istotu. Tenisky si zachovali autentický dizajn s minimalistickými líniami aj v roku 2023 a skvelo doplnia súčasný trend širokých nohavíc a riflí. Doplň nimi svoju zbierku, teraz ich získaš za menej ako 100 eur.

New Balance 5740 – 119 € 101 €

Málokedy vystihne číselný názov modelu siluetu tak, ako v prípade tenisiek New Balance 5740. Novinka od známeho výrobcu priniesla jeden z najikonickejších modelov – siluetu 574 v novom kabáte, ktorý sa od pôvodnej verzie najviac líši širokou medzipodrážkou. Dizajnéri vzali pôvodný model a obtiahli ho dookola ešte jednou vrstvou – a tak k 574 pridali ešte nulu.

Zvršok New Balance 5740 je naopak oproti svojmu predchodcovi užší a obsahuje okrem iného aj väčšiu verziu loga. Toto sú tenisky, ktoré vychádzajú z ikony s úmyslom byť novou ikonou. Tento jednoduchý variant s látkovým telom v svetlohnedom farebnom vyhotovení získaš za 101 eur vďaka zľave vo výške pätnásť percent.

