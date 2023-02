Citáty na rozlúčku, ktoré ti pomôžu prekonať odchod blízkej osoby

Odchod milovanej osoby vždy bolí. Lúčenie je ale súčasťou života, takže sa s ním občas musíme vyrovnať. Každý človek prekonáva negatívne emócie inak. Niekto potrebuje pokoj na premýšľanie, iný si radšej zlepší náladu v spoločnosti. Možno ti v prekonaní smútku a pocitoch osamelosti pomôžu aj tieto citáty na rozlúčku a pomôžu ti pochopiť, že každé lúčenie nakoniec znamená nový začiatok.

„Nebuďte zdesení z rozlúčky. Rozlúčka je nevyhnutná na to, aby ste sa mohli znova stretnúť. A opätovné stretnutie sa, po určitom čase alebo po živote, je isté pre tých, ktorí sú priateľmi.“

Richard Bach



„Smrť sa skrýva v lúčení so skutočným priateľom.“

Marceline Desbordes-Valmor



„Často si myslím, že nie je nič také zlé ako odlúčenie sa s priateľmi. Človek je bez nich opustený.“

Jane Austen

„Naše stretnutia a lúčenia, nás posúvajú vpred. Kam, to nemôže nikto povedať.“

Hadžime Isajama



„To nie je zbohom, drahá, to je ďakujem. Ďakujem za vstup do môjho života a radosť. Ďakujem, že ma miluješ a prijímaš moju lásku na oplátku. Vďaka za všetky spomienky. Budem na teba navždy pamätať.“

Nicholas Sparks



„Najprázdnejšie, ale zároveň najúplnejšie ľudské posolstvo je zbohom.“

Kurt Vonnegut

„To, čo sme si kedysi užívali a hlboko milovali, nemôžeme nikdy stratiť, pretože všetko, čo hlboko milujeme, sa stáva našou súčasťou.“

Helen Keller



„Rozlúčenie je mäkké a krásne slovo, ale je to tiež hrozná a ťažká vec.“

Mehmet Ildan



„Je vzácne, ako veľmi to bolí, keď priateľ opúšťa a zanecháva len ticho.“

Pam Brown

„To, čomu hovoríme začiatok, je obvykle koniec. A koniec je zvyčajne začiatok. Na konci sme začali.“

T. S. Eliot



„Nie je odvahy, ktorá by odolala samote, opustenosti a prenasledovaniu.“

Denis Diderot



„Cesta k novému vnímaniu sveta vedie cez opustenie súčasného.“

Tomáš Sedláček

