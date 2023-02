Zamilované SMS pre (ne)romantikov alebo ako vyznať lásku originálnym spôsobom

Časy, keď sme hľadali inšpiráciu na zamilované správy v tínedžerských časopisoch, sú preč. Esemesky už nemusíme dlho vyťukávať na tlačidlových telefónoch, no aj tak píšeme stručnejšie. Ale ako sa hovorí, láska má mnoho podôb, a rovnako tak aj jej vyznanie. Takže zamilované správy môžu dnes vyzerať aj takto:

Ona: Tento rok môj zadok ešte slnko nevidel. On: Tak to mám veľa spoločného so slnkom.

On: No a vieš, koľko váži ľadový medveď?

Ona: 300 – 400 kg?

On: Dosť na to, aby prelomil ľady medzi nami.