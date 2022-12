Stratila som prst, lebo mi v ruke náhle vybuchla prskavka. Slováci nám opísali, ako si nechtiac ublížili petardami a pyrotechnikou

„Najprv to šlo celkom dobre, aj keď som ju držal v ruke, no pred poslednou ranou ma popálili iskry zo sviece a posledná strela namiesto do vzduchu dopadla možno tri metre predo mňa. Myslel som si, že mi už odtrhlo prsty alebo niečo podobné, a zostal som v šoku,“ opisuje Lukáš situáciu, keď si myslel, že sa petardami pripravil o kus ruky.

Takéto zážitky s pyrotechnikou na Silvestra, ale nielen v tento deň majú tisícky obyvateľov Slovenska. Mladí aj starí chcú osláviť príchod nového roka štýlovou šou, no stačí jedno zlé rozhodnutie a spôsobené zranenia už nikto nedokáže zvrátiť.

My sme sa preto Slovákov a Sloveniek pýtali, či si niekedy petardami a pyrotechnikou spôsobili zranenie, a odpovede nás vo viacerých prípadoch prekvapili. V nasledujúcich príbehoch ľuďom vybuchli nielen petardy, ale aj prskavky, popálili ich natoľko, že im museli prst amputovať, alebo napríklad pár mesiacov slabo počuli a skončili so zrazeninou krvi na tvári.

Petardy. Zdroj: Pxhere

Erik má od petardy dodnes zrazeninu pod okom



Mladík Erik v detstve zažil odpaľovanie petárd, ktoré mu vybuchli nebezpečne blízko tváre a hlavne oka. „Boli sme partia mladých chlapcov vo vekovom rozmedzí od 10 do 12 rokov. Pred Vianocami sme nakúpili petardy a robili s nimi rôzne pokusy,“ začína svoj príbeh.

Chlapci si nakúpili žlté trojranové petardy, ktoré nemali zapaľovací knôt, ale iba priame zapaľovanie. „Zapaľovali sme to priamo cez krabičku od zápaliek,“ hovorí Erik so slovami, že keď on sám zapálil prvú petardu, tá hneď strelila.

„Prvá mi strelila v ruke, druhá priamo pri oku a tretia už na zemi,“ spomína na svoju nerozvážnosť Erik. Našťastie výbuch petardy pred očami mu nespôsobil vážnejšie následky. „Skôr by som povedal, že som utrpel dosť veľký šok po úraze a pod okom sa mi vytvorila zrazenina krvi spolu s monoklom,“ opisuje, aké zranenia si nechtiac spôsobil.

„Monokel mi, samozrejme, po týždni zmizol, ale zrazená krv tam dodnes zostala. Dospievaním sa tá zrazená krv strácala, ale dodnes mám na tvári taký malý zostatok, keď sa na to človek pozrie zblízka. Ponaučenie? Odvtedy som petardu do rúk nevzal, a to mám už 22 rokov,“ uzatvára s tým, že mu vtedy ranu mamka ošetrila, no otec mu chcel od hnevu rovno spraviť druhý monokel.

Petardy. Zdroj: Public Domain Pictures

Alexandru výbuch prskavky pripravil o prstenník na ruke



Čo sa dozvieš po odomknutí? Čo sa stalo, keď Alexandre v ruke vybuchla prskavka.

Ako Alexandre museli popálený prst v nemocnici okamžite amputovať.

Čo Alexandre najviac pomohlo vyrovnať sa so stratou prsta.

Ako Lukášovi vybuchla rímska svieca priamo pred tvárou a čo sa dialo potom.

Prečo si Natália popálila prsty, keď zapaľovala petardu zapaľovačom.

Či títo Slováci zmenili svoj postoj k petardám po svojich zraneniach.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.