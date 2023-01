Slovák Adam študuje v Kanade: Za trojizbák v centre platíme 4-tisíc dolárov. Učiteľ nám rozprával, ako sa stal milionárom

„Na hodine práva sa nám predstavoval náš profesor a po niekoľkých minútach sme zistili, že to je doktor, majiteľ štyroch medzinárodných firiem a autor niekoľkých bestsellerov. Nečakal som, že mi niekedy profesor bude rozprávať príbeh o tom, ako sa stal milionárom,“ hovorí Adam, ktorý aj vďaka Refresheru študuje digitálny marketing na Canadian College vo Vancouveri. Aký je jeho príbeh?

Adam je 24-ročný študent zo Slovenska, ktorý momentálne žije v Kanade. Odmalička hral hokej, chodil na základnú školu v rodnej dedine, neskôr pokračoval na hotelovej akadémii v Prievidzi. Na vysokú školu odišiel do Bratislavy a v tom období sa zároveň začali túlať jeho topánky.

Mladý Slovák okrem štúdia aj tvrdo drel v digitálnej marketingovej agentúre. Cez deň pracoval, v noci sa učil. Zároveň však cítil, že sa nechce usadiť, a lákala ho myšlienka zažiť nejaké dobrodružstvo.

Zo súťaže Refresheru až do Kanady

Adama štúdium v zahraničí lákalo už dávno. Okolnosti mu však odchod do zahraničia nedovoľovali. „Pamätám si, že už som bol druhák na vysokej škole a počas jednej nudnej prednášky som si povedal, že ja to proste musím urobiť. Mám síce veľa povinností doma, ale pokiaľ to neurobím teraz, tak už nikdy,“ opisuje Adam svoje myšlienkové úvahy o odchode zo Slovenska.

Ešte počas tej istej prednášky si na internete našiel agentúru Injoy, ktorá zastupuje kanadské vysoké školy. Bol taký odhodlaný, že do nej zavolal hneď cez prestávku. Po krátkom telefonáte mu agentúra zaslala email, v ktorom bolo uvedené aj školné.

„Pohľad na to mi hneď vzal nadšenie a vedel som, že toto si nemôžem dovoliť a nikam nepôjdem. Už som na ten e-mail ani neodpísal,“ spomína Adam.

Adam sníval o vycestovaní do zahraničia od strednej školy. Napokon sa tam dostal aj s pomocou Refresheru. Zdroj: Adam Hudeček

O rok neskôr Adam narazil na internete na súťaž Refresheru o štipendium v spolupráci s tou istou agentúrou. Zadanie bolo jasné. Súťažiaci mali o sebe natočiť krátke video a uviesť v ňom, prečo by mali vyhrať. Adam nezaháľal, napísal si krátky scenár a zarezervoval si štúdio, kde ho natočil.

Týždeň, v ktorom súťaž prebiehala, opisuje ako jeden z najviac intenzívnych zážitkov v živote. Premýšľal nad tým, ako získať čo najviac hlasov, oslovil priateľov aj rodinu. Časom však bol znechutený nielen z nátlaku okolia, ale aj z vlastnej tváre, ktorú videl všade na internete.

„Tlak umocňoval aj fakt, že som si po celý čas priebežne vymieňal prvé miesto so súťažiacou Zuzanou a ja som po čase nevedel, kde získať nové hlasy. Zuzana ma posledný deň predbehla, tak som sa s bratom rozhodol ísť do ulíc, oslovovať ľudí a zbierať hlasy. Neskôr som sa dozvedel, že Zuzana robila to isté, takže sme celý deň boli od seba len pár hlasov a do poslednej minúty sme nevedeli, kto vyhrá. Lovili sme ich do polnoci,“ opisuje Adam boj o víťazstvo.

Po celom dni sedel Adam s bratom na zemi pred bratislavskou Bohémou. Minútu po polnoci neboli schopní slova, pozerali sa na displej telefónu a usmievali sa.

„Svietilo tam číslo 1 679. Presne toľko hlasov mi zabezpečilo výhru. Svojmu šťastiu som išiel naproti a získal štipendium. Po tom, čo som dokončil štvrtý ročník na výške, som vyrazil za najväčším dobrodružstvom svojho života,“ dodáva.

Draho, ale blaho

Adam je v Kanade už štvrtý mesiac, no stále má pocit, že ubehlo len zopár dní. Býva vo Vancouveri v downtowne, kde aj študuje. O svoje prvé Airbnb ubytovanie sa delil so spomínanou Zuzanou, ktorá sa napriek prehre rozhodla, že si školu zaplatí a do Kanady vycestuje. Hľadanie normálneho ubytovania však bolo pre Adama extrémne náročné.

