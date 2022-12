Lana Del Rey promuje svoj nový album na jedinom bilborde v rodnom meste svojho bývalého. Je to osobné, píše

OK

Lana Del Rey umiestnila jeden jediný bilbord, na ktorom propaguje svoj nový album, do mesta Tulsa v Oklahome. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, ak by nešlo o rodné mesto jej bývalého priateľa Seana Larkina, píše Fembible.

Fanúšikovia na sociálnych sieťach oceňujú jej malichernosť a komentujú fotku, ktorú postla na svojom Instagrame. Je na nej samotná Lana, ako sedí v aute, pričom v pozadí vidieť bilbord. K fotke pridala úderný opis „Je jediný a je v Tulse“.

Nebola to náhoda, Lana si takto vystrelila zo svojho bývalého a vôbec sa tým netajila. V komentároch dodala, že „je to osobné“.

Okrem pozitívnych komentárov, kde jej fanúšikovia šalejú a vyznávajú lásku, sa však objavila aj kritika. „Jej ex žije v jej hlave bez toho, aby musel platiť nájomné,“ píše jeden z používateľov Instagramu.

Ďalší z jej fanúšikov si všimol, že titulná skladba albumu bola vydaná siedmeho decembra, čo je zároveň deň narodenín jej ex. „Takže okrem toho, že jediný bilbord umiestnila v Tulse, vydala ho na Seanove narodeniny,“ uviedol.

S televíznym moderátorom a bývalým policajným seržantom Larkinom spolu chodili od septembra 2019 do marca 2020.

