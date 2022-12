ANKETA: Slováci nám prezradili, aký najhorší vianočný darček dostali. Vyhrá 1 kilo tuniaka alebo blikajúci betlehem?

Ryba, šalát, kapustnica, lásky čas. Vianoce a darčeky sú nerozlučiteľná dvojka a, nanešťastie, nie všetci sa vedia trafiť do vkusu inej osoby. Čitateľov a čitateliek sme sa na Instagrame opýtali, čo najhoršie si našli pod stromčekom, a odpovede nesklamali.

Množstvo ľudí dostalo nechcené ponožky či knihy, ktoré už doma majú. Nechýbajú však ani bizarnejšie darčeky, ktoré zrejme chceli byť vtipné: napríklad jedlo či účasť na vianočnom gamblingu.

Vychutnaj si tento smutnosmiešny mix zlých odhadov (či nákupov na poslednú sekundu), daj si k nemu ešte trošku vianočného pečiva alebo šálku horúceho nápoja. Nič nesľubujeme, ale pri niektorých možno vyprskneš od smiechu, tak si chráň obrazovku.

A aby sa tvoje darčeky o rok neocitli v podobnom článku, klikni na našich darčekových sprievodcov . Nehrozí, že by niečo z nich sklamalo.

Babku aj tak ľúbim

Luciina stará mama má svojský prístup k darčekom. Keďže nikdy nevie, čo komu darovať, často si vyberá z bizarných možností v najbližšom meste alebo blízkym daruje peniaze. Dokonca si príbuzní môžu darčeky vyberať: kto príde prvý, ten má viac na výber: vždy je pod stromčekom niekoľko ozdobných predmetov alebo kozmetika či ponožky a môžu si vybrať aj vzor či vôňu.

„Ako tínedžeri sme na to nadávali, teraz to milujem. Je to skutočné prekvapenie. Babka aj tak nemôže veľmi chodiť na nákupy a viem, že to robí z lásky,“ povedala nám Lucia. Jej meno sme na jej žiadosť upravili: babka rada číta články na internete, možno natrafí aj na tento.

Jeden rok dostala Lucia od babky malý betlehem. S Ježiškom, s Máriou, so všetkým. Bol špeciálny: blikal a znela z neho známa (a na Štedrý večer už riadne obohraná) pieseň Jingle Bells.

Lucia vraví, že babku napriek tomu ľúbi a jej zvláštne darčeky sa u nich v rodine už stali tradíciou. Vždy sa spoločne dobre zabavia, babka sa neuráža, keď sa na darčeku niekto zasmeje.

Usmiali sa a tvárili sa prekvapene. Takto väčšinou čitatelia a čitateľky reagovali na nechcené darčeky. Zdroj: Pexels/RODNAE Productions

Koľko tuniaka je už priveľa tuniaka?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Čo spravil Tomáš s kilogramom tuniaka.

Koľko stáli lósy do vianočnej lotérie, ktoré dostal Lukáš od brata.

Ako reaguje pivár, keď každý rok dostane fľašu vína.

Čo urobila Eva s Dormeo setom, ktorý už doma mala.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.