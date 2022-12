Najlepšie slovenské rapové albumy v roku 2022. Kto kraľuje celej scéne a ktorý projekt najpríjemnejšie prekvapil?

Rok 2022 sa blíži do finále a to znamená správny čas na rekapituláciu. V dnešnom výbere nájdeš päť najlepších slovenských rapových albumov za uplynulých dvanásť mesiacov. Množstvo kvalitných projektov sa do rebríčka, bohužiaľ, nezmestilo, avšak určite stoja za tvoj čas. Na mysli máme albumy od Fobia Kida, Radikala, Luisy, Ega s Coderom, Zaya, Moma, Konexa s Kamilom Hoffmannom či Gabryella.

Hodnotenie jednotlivých hudobných projektov je striktne subjektívne a každý môže mať svoj vlastný rebríček najlepších albumov.

5. Shimmi – YO

Meno Shimmi nie je žiadnou novinkou pre fanúšikov „novej vlny“ raperov, avšak rok 2022 bol pre tohto mladého interpreta zlomový. Reprezentant hlavného mesta vydal album YO na začiatku leta, ale v našom playliste rotuje aj v súčasnosti.

Shimmi si na svoj tretí sólový projekt pozval množstvo zvučných hostí vrátane Yzomandiasa, Smacka, Separa či Viktora Sheena, ale ani v jednom prípade nezostal v ich tieni.

Atmosféru všetkých skladieb určil práve jeden z najprogresívnejších domácich raperov s charakteristickým zvukom aj hlasom. Celý album sa nesie na pozitívnych vlnách a texty sú priamoúmerné prostrediu, pre ktoré je určený: klubom plným mladých ľudí.

Najlepšia skladba – Yak

4. Porsche Boy – Z domu preč

Štvrté miesto v rebríčku najlepších slovenských rapových albumov v roku 2022 si pre seba získal Porsche Boy vďaka albumu s názvom Z domu preč, ktorý vydal pod hlavičkou Universal Music.

