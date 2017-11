Mexický kartel používal podomácky vyrobenú bazuku na drogy, ktorou vystreľoval narkotiká cez americkú hranicu. Policajti ju našli v dodávke

Aj keď americká hranica s Mexikom neobsahuje po celej svojej dĺžke plot ani stenu, viaceré časti sú oddelené pevnými prekážkami. Mexické drogové kartely väčšinu svojej produkcie posielajú práve na územie Spojených štátov amerických a ak to nejde priamo cez hranice, keďže hraničné kontroly sa v posledných rokoch oveľa sprísnili, vymysleli oveľa inovatívnejšie spôsoby. Policajti z mexického mesta Agua Prieta v štáte Sonora pred pár dňami zaistili nenápadnú bielu dodávku, ktorá na prvý pohľad ani zďaleka nepripomínala vozidlo, z ktorého putovali zásoby marihuany priamo cez hraničný plot.

Policajti po otvorení dodávky objavili špeciálnu bazuku, do ktorej pašeráci napchali upravené balíky s marihuanou a potom ich jednoducho vystrelili až zo vzdialenosti do 200 metrov od hranice, pričom drogový projekt preletel až do Spojených štátov amerických, kde naň už čakala miestna spojka. Záťah považujú policajti za mimoriadne úspešný, pretože okrem nezvyčajnej bazuky objavili aj viac než 800 kilogramov marihuany rozdelenej do približne 200 balíkov a 2000 kusov munície do konvenčných zbraní. Predsa len, používanie drogovej bazuky je efektívnejšie ako zdĺhavé kopanie tunelu popod hranicu, takže americkí aj mexickí policajti budú musieť ešte dlho pracovať na tom, aby hrozby pašeráctva eliminovali.