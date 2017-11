Lil Peep zemřel na předávkování drogami

Ve svých jednadvaceti letech zemřel americký raper a zpěvák Lil Peep. Newyorský umělec, vlastním jménem Gustav Åhr, známý mj. díky svým ponurým skladbám plných drog a smrti, zemřel na předávkování drogami. Potvrdil to jeho manažer Chase Ortega.

I’ve been expecting this call for a year. Mother fuck