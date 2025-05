Spolu s internetovým fenoménom Ashtonom Hallom natočil netradičné promo video, ktoré odštartovalo kampaň k jeho pripravovanému albumu Aalam of God.

DJ Khaled, známy producent a majster virálneho marketingu, sa vracia na scénu s prípravou svojho 14. štúdiového albumu s názvom Aalam of God. K albumu zverejnil aj zaujímavý teaser, v ktorom sa spojil so známym influencerom a spoločne natočili celkom bizarné video.

V hlavnej úlohe sa spolu s Khaledom objavuje Ashton Hall, influencer, ktorý si získal popularitu, aj posmešné reakcie, svojím extrémne disciplinovaným ranným režimom a motivačnými videami. Na Instagrame zdieľali spoločný bežecký tréning, kde DJ Khaled beží v záťažovej veste a ikonických teniskách Black Cement 3s, pričom ho sprevádza Hall.

Video však pôsobí vtipne až bizarne práve pre to, že 49-ročný producent nie je práve v najlepšej kondícii. Napriek jeho vyššej váhe však behá bez trička, čo uberá videu na serióznosti.

Nechýba ani promo so štýlovými Maybachmi v pozadí a Khaledovým typickým sloganom: „We don’t lose weight. All we do is win.“ Ako informuje Complex, Khaled sa netají tým, že ho Hallove videá inšpirovali. Spolupráca má byť súčasťou novej promo kampane k albumu Aalam of God, ktorý má byť údajne jeho posledným veľkým hudobným projektom.

Album je zároveň návratom k jeho bombastickým kampaniam. Predchádzajúci trailer s Markom Wahlbergom a Anthonym Ramosom už naznačil účasť hviezd ako Jay-Z, Rihanna či potenciálne aj Drake, hoci jeho featy ešte oficiálne neboli potvrdené. DJ Khaled tak opäť ukazuje, že vie, ako sa robí veľkolepý návrat.