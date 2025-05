Chceš si udržať žiarivú farbu a lesk vlasov aj počas leta? Tipy, na čo si dávať pozor a ako sa správne starať o farbené vlasy

Takto si udržíš žiarivú farbu a intenzívny lesk.

Leto sa pomaly blíži, čo znamená dlhé slnečné dni, prirodzený vitamín D, hudobné festivaly a chill pri vode. S letom prichádzajú aj veci a aktivity, ako napríklad vysoký index UV žiarenia, plávanie v bazéne či morská voda – faktory, ktoré negatívne vplývajú na štruktúru a farbu vlasov.

Ak teda chceš, aby tvoje nové vlasy nestratili svoju farbu, lesk a zdravý look (nielen) počas letných mesiacov, prečítaj si naše tipy nižšie.

🫧Nastav si správnu shower rutinu

V prvom rade, ak máš čerstvo nafarbené vlasy, je dobré si nastaviť správnu rutinu umývania. Aby sa ti farba čo najlepšie usadila do vlasov, aspoň 48 hodín si ich neumývaj. Tiež je dôležité, aké produkty použiješ a v akej vode si umývaš vlasy.

Teplá voda pomáha odstrániť mastnotu, pot a nečistoty z vlasov, no zároveň ti rýchlejšie vymýva farbu. Neznamená to teraz, že sa musíš umývať ľadovou vodou, no pamätaj, že čím viac je voda horúca, tým viac sa ti otvárajú vlasové kutikuly, ktoré uvoľňujú farbu.

Taktiež, ak sa umývaš v tvrdej vode, minerálové usadeniny môžu zmatniť farbu, zvýšiť lámavosť vlasov a zmeniť ich pigment. Odporúčame ti preto zaobstarať si filtrovanú sprchovú hlavicu, ktorá zmäkčuje vodu. Okrem iného sú vo vode aj kovové častice, ktoré prispievajú k zvýšenej lámavosti vlasov (k tomu ti vie pomôcť špeciálne šampóny, ktoré pomáhajú neutralizovať kovy).

Čo sa týka šampónov, kondicionérov alebo kúr, rozhodne siahni po produktoch, ktoré sú špecificky určené na farbené vlasy. Pomôžu ti zachovať žiarivú farbu a hydratáciu vlasov. Ak si napríklad chceš udržať blond look, je dobré používať fialový šampón, ktorý neutralizuje nepekné žltkasté tóny.





Produkty sa zameriavajú na starostlivosť 5 dimenzií farebných vlasov: lesk, saturáciu, kontrast, tón, jas. Obsahujú kyselinu ferulovú a kyselinu citrónovú, ktoré pomáhajú uzamknúť farbu vo vnútri vlasového vlákna a zároveň zanechávajú hebké a lesklé vlasy ako „zrkadlo“*.



Okrem iného, ich zloženie ti ochráni vlasy pred vlhkosťou a škodlivým UV žiarením. Rada Vitamino Color Spectrum ti sľubuje žiarivú farbu až na 100 dní**. ✨



*Až 72-hodín po aplikácii, inštrumentálny test.

🌊Chráň si vlasy vo vode

Napriek tomu, že hodiť sa do bazéna či mora počas horúcich dní je príjemné, tvoje vlasy si to nemyslia, najmä keď sú nafarbené. Voda v bazéne obsahuje chlór, ktorý spôsobuje blednutie farby, stratu lesku a lámavosť vlasov. Ak sa kúpeš vo vonkajšom bazéne a namočíš si vlasy, je to ešte horšie – chlór vo vlasoch v kombinácii s UV žiarením ešte viac poškodí farbu aj proteíny vo vlasoch.

Morská voda má tiež vplyv rýchlejšie blednutie farby a oslabuje štruktúru vlasov. Okrem iného, podobne ako pri pokožke, slaná voda vysušuje, a tak môžu byť tvoje vlasy náchylnejšie na lámanie.

Riešenie? Predtým, než sa pôjdeš kúpať, opláchni si vlasy vodou z kohútika, aplikuj na ne kondicionér alebo špeciálne sérum a nemaj ich rozpustené. Keď sa budeš opaľovať, nezabudni si klobúk alebo šiltovku. Ak si tvoje nafarbené vlasy namočíš v bazéne alebo mori, ideálne si ich čo najskôr opláchni a aplikuj ochrannú Vitamino Color Spectrum masku.

☀️Takto vplýva UV žiarenie na tvoje vlasy

Určite vieš, že UV žiarenie spôsobuje vznik vrások, pigmentových škvŕn a zvyšuje riziko rakoviny kože. No toto žiarenie sa „nekamoší“ ani s tvojimi vlasmi. Vonkajšia časť vlasu je mimoriadne citlivá na okolité vplyvy a nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu je najčastejšou príčinou narušenia jej štruktúry.

UVB žiarenie je zodpovedné za stratu vlasových proteínov, najmä keratínu, ktorý je kľúčový pre pevné a zdravé vlasy. Nedostatok keratínu spôsobuje to, že tvoje vlasy budú suché, lámavé a bez lesku.

UVA žiarenie je zase zodpovedné za stratu vlasových pigmentov. Toto žiarenie preniká hlbšie do vlasového vlákna, spôsobuje foto-oxidáciu farbív použitých pri farbení. Tvoje vlasy tak môžu zmeniť farbu a získať žltkastý odtieň.





**Až 72 hodín po aplikácii, inštrumentálny test.

Najlepšie svoje vlasy ochrániš tak, že budeš nosiť čiapku alebo klobúk. Pomôžu ti aj prípravky s UV filtrom, ako napríklad spreje, balzamy či oleje. Hľadáš taký produkt, ktorý nielen zachová farbu a lesk tvojich vlasov, ale ochráni ich pred škodlivým slnečným žiarením?

Siahni po bezoplachovom sére Vitamino Color Spectrum, ktorý neobsahuje vodu, aktivuje sa teplom, chráni vlasové vlákno pred poškodením UV žiarenia a uzamyká zrkadlový lesk**. Okrem iného poskytuje termo ochranu až 230 stupňov Celzia a vydrží až 10 umytí***. 🧴✨