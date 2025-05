Jägermeister Squad vyráža do ulíc Bratislavy. Nájdi ich v meste a vyhraj cash v hodnote 50 eur na párty s kamošmi

Tento článok je PR správa spoločnosti Jägermeister.

Vo štvrtok 29. mája od 18:00 do 21:00 sa v centre Bratislavy objaví niečo, čo len tak bežne v uliciach nestretneš. Jägermeister posiela do ulíc svoju elitnú jednotku – Jägermeister Squad a spolu s ňou prichádza aj výzva o 50 eur na tvoju Best Night.