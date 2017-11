Barbie oblečenú v hidžábe si môžeš kúpiť už čoskoro. Mattel sa inšpiroval odvážnou moslimskou šermiarkou

Do predaja prichádza nová edícia bábik Barbie! Tentokrát však nepôjde o príťažlivú blondínu s pozoruhodnými mierami. Výrobca Mattel oznámil, že do predaja príde úplne nová séria bábik inšpirovaná americkou šermiarkou Ibithajou Mumammadovou, ktorá sa zúčastnila minuloročnej olympiády oblečená v hidžábe (tmavá šatke zahaľujúca vlasy, poprsie a krk) ako prvá Američanka vôbec pod piatimi kruhmi. V Riu následne získala bronzovú medailu. Predaj bude fungovať len po internete, a to už počas najbližšej jesene. Plastová Ibithaja je súčasťou špeciálnej kolekcie od Mattel menom Barbie Shero, ktorou sa výrobca snaží ukázať poctu, uznanie a obdiv každej žene, ktorá prekračuje a posúva všetky hranice.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD