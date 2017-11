Učiteľ nesprávne nazval transgender osobu dievčaťom a dočkal sa vyhadzovu. Joshuu vyšla chybička poriadne draho

Učiteľ bol odvolaný z funkcie a môže čeliť ďalším dôsledkom po tom, čo svojho transgender študenta nazval dievčaťom aj napriek tomu, že sa daná osoba identifikuje ako chlapec. 27-ročný Joshua Sutcliffe vyučujúci matematiku na strednej škole v Oxfordshire povedal danej osobe a kamarátke: "Veľmi dobre dievčatá," načo ho transgender žiak okamžite opravil. Tam to malo všetko skončiť, no chlapec sa o všetkom doma zmienil rodičom, ktorí sa o šesť mesiacov dovolali pozornosti.

Nasledovalo vyšetrovanie a následne bol učiteľ pozvaný na disciplinárne konanie, aby čelil dôsledkom za pomýlenie si pohlavia. Ďalší problém majú rodičia s tým, že o každom žiakovi hovorí Joshua klasickými zámenami ako "ona, on," no v prípade transgender chlapca radšej volí jeho pravé meno. Joshuovi je celá situácia naozaj ľúto, no zároveň všetko považuje za poriadny bizár a prehnanosť politickej korektnosti.

Čo sa týka oslovovania, učiteľ oznámil, že sa spolu s ostatnými učiteľmi dohodol práve na oslovovaní krstným menom. Zámeno sa jednoducho boja použiť, pretože je celá téma veľmi ošemetná a žiaden z učiteľov nedostal špeciálne školenie. Disciplinárne konanie sa bude konať len tento týždeň, zatiaľ však učiteľ prišiel o prácu a je len na rodičoch žiaka, ako budú postupovať, no zatiaľ sa k zmieru rozhodne neodhodlávajú.