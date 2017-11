Conor McGregor drzo vysvetlil, prečo zaútočil na rozhodcu v MMA súboji, kde prišiel len ako divák. Nepáčilo sa mu, že si dával načas

Pred pár dňami spôsobil írsky bojovník Conor McGregor nový škandál, pretože na podujatí MMA s naźvom Bellator nevydržal čakať mimo klietky a po skončení zápasu ju preskočil, aby sa mohol ísť radovať so svojím kamarátom a kolegom. Na tom by možno nebolo nič zlé, avšak Conor nevedel prijať námietky zo strany rozhodcu, ktorého potom strčil a vyvolal kontroverziu, pretože stratil akýkoľvek rešpekt voči autoritám v bojovom športe. Napriek kritike sa Ír nevzdal a onedlho využil sociálnu sieť Twitter na to, aby všetkým vysvetlil, prečo vlastne skočil do klietky a čo ho na chovaní rozhodcu naštvalo natoľko, že ho musel postrčiť.

Conor na Twitter napísal, že protivník jeho kamaráta Charlieho Warda John Redmond ležal minimálne minútu na podlahe klietky a rozhodca Mark Goddard odmietal zápas ukončiť, čo Íra rozčertilo natoľko, že sa rozhodol zakročiť. Obaja kohúti si museli situáciu vydiskutovať, pričom nešlo o ich prvú vzájomnú potýčku, keďže McGregor bol pred pár mesiacmi vykázaný z arény na podujatí UFC Gdansk, pretože neustále komunikoval a podporoval kolegu Artema Lobova, čo sa rozhodcovi Goddardovi nepáčilo, keďže to považoval za nespravodlivú výhodu. Conor svoj vysvetľujúci tweet zakončil veľavravnými slovami „Fuck yous all“, takže každého poslal do zadku, ale netrvalo dlho a odkaz zo sociálnej siete zmazal, takže si možno uvedomil nevhodnosť svojho chovania. A ešte stále existuje možnosť, že si to organizácia Bellator s McGregorom dopredu dohodla.