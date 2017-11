Príď si otestovať svoje tanečné schopnosti s jedným s najlepších hip-hopových tanečníkov na svete, Jimmym Yudatom

Footshop predstavuje unikátny koncept workshopov, prostredníctvom ktorých ťa jeho hostia budú sprevádzať svetom tanca. V bratislavskej predajni Footshopu sa udeje prvý FOOTworkSHOP BATTLE s jedným z najlepších hip-hopových tanečníkov na svete. Jimmy Yudat, ktorého originálne poňatie tanca dopĺňa jeho vkus a štýl obliekania, príde 12.11. odučiť lekciu a zasadnúť do poroty 7toSmoke battlu. O hudbu sa postará Bj Piggo a celú akciu bude mdoerovať Otec Mirec. Ako zvyčajne, workshop je pre všetkých účastníkov úplne zadarmo. Súťažiaci, ktorí sa chcú ale zúčastniť samotného battlu, platia poplatok 5€.

Príspevok, ktorý zdieľa Jimmy Yudat ♧ (@jimmyudat), Okt 13, 2017 o 2:38 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Jimmy Yudat ♧ (@jimmyudat), Máj 5, 2017 o 9:05 PDT

16:00 Hip Hop workshop #1 s Jimmy Yudat

17:00 Hip Hop workshop #2 s Jimmy Yudat

18:30 Hip Hop Battle 7toSmoke

Každý, kto príde na workshop, bude automaticky zaradený do súťaže o poukaz na nákup vo Footshope. Víťaz battlu získa takisto poukaz na nákup a vecné ceny navyše. Nezabudni si preto do kalendára zaznačiť najbližšiu nedeľu, 12. novembra, kedy už od 16:00 hodiny začína prvý workshop so svetovým tanečníkom Jimmy Yudatom. Tento event vznikol v spolupráci so Streetcom.