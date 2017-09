Jon Snow a Daenerys hviezdia v novej kampani na Dolce & Gabbana. Značka pri výbere osobností trafila do čierneho

Svetoznáma značka Dolce & Gabbana svetu predstavila svoju novú vôňu „The One“ a začiatok kampane si naplánovala na ten najlepší možný moment. Svet sa ledva spamätal z famózneho konca najnovšej série Game of Thrones, kde sa okrem iného spojil aj oheň s ľadom, pretože Jon Snow si s Daenerys Targaryen vyskúšali posteľnú scénu, a Dolce & Gabbana spája dvoch hercov opäť dokopy. Nová vôňa si zaslúžila aj nových ambasádorov a aj napriek tomu, že sa cesty Jona a Daenerys v prvých reklamách zatiaľ nespojili, značka sa pravdepodobne vydala cestou seriálu a v ďalších pokračovaniach príde aj vytúžené stretnutie. Ak by sa Kit Harington a Emilia Clarke v budúcich reklamách nestretli, dalo by sa to považovať za obrovskú stratenú príležitosť, takže značka má v rukáve určite ešte niekoľko prekvapení. Emilia bez blonďavej parochne vyzerá úžasne a Kitova prirodzená charizma v reklame žiari, a preto budú fanúšikovia značky aj seriálu nepochybne spokojní.

