Přežil bys zombie apokalypsu? Nová mobilní hra ve stylu Pokémon Go ze světa The Walking Dead tě zve na masakr oživlých mrtvol

Pokud patříte mezi milovníky zombie her a filmů, pak pro vás máme dobrou zprávu. V současné době totiž vzniká nová hra, která bude zasazena do světa oblíbeného televizního seriálu The Walking Dead a hráči si v ní budou moci otestovat své dovednosti při likvidaci zástupů oživlých mrtvol. A stejně jako tomu bylo i v případě loňského mobilního hitu Pokémon Go, i The Walking Dead: Our World bude hrou využívající systém rozšířené reality.

Americká televizní stanice AMC, která populární pořad vysílá, na titulu s podtitulem Our World pracuje ve spolupráci s finským vývojářským studiem Next Games, které již před pár dny ke své chystané novince zveřejnilo lákavý trailer. V něm kromě masakru hladových příšer nejrůznějšími zbraněmi můžeme vidět také některé známé seriálové postavy a jak autoři slibují, bojovat se zombiemi budeme moci venku na ulici, v parku nebo klidně doma na gauči.

Hra The Walking Dead: Our World bude dostupná jak na moblní zařízení s operačním systémem iOS, tak i Android. Přesné datum vydání hry zatím nebylo oznámeno, můžeme však prý očekávat, že na souboj na život se budeme moct vydat již brzy. Vyzkoušíte hru i vy? Dejte nám vědět níže v komentářích.