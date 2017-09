"Ešte za slovenských korún tu bolo oveľa lacnejšie!" Typy ľudí na dovolenke ťa rozosmejú vo vtipnom skeči

Celý rok naplno pracujeme a zarábame peniaze, aby sme potom mohli na dva týždne odcestovať k moru a vychutnať si tradičnú letnú dovolenku. Aj letné dovolenky majú svoje typické typy ľudí, s ktorými by si sa na plážach a v hoteloch mohol stretnúť, a tak si tú svoju spríjemnili aj Matej Zrebný s Lukášom Frlajsom. Na dovolenku zobrali aj dve krásne dievčatá a pustili sa do nakrúcania skeču, v ktorom sa objavia typické slovenské frázy a správanie, ale nezabudlo sa ani na našich bratov Čechov a ich legendárne plážové outfity. Pri každom nasledujúcom stretnutí so Slovákom na dovolenke si potom nezabudni vybaviť scény zo skeču a ak sa ti podarí aspoň niekoľko z nich aplikovať na ľudí okolo teba, potom si našiel to správne miesto.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.