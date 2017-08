Je to oficiálne: Netrpezlivo očakávaný iPhone 8 bude predstavený 12. septembra

Kalifornské jabĺčko práve potvrdilo špekulácie súvisiace s príchodom generačného nástupcu za súčasný iPhone 7. Osmička vrátane ďalších dvoch slabšie vybavených modelov uzrie svetlo sveta už o pár dní, konkrétne 12. septembra, a to priamo na pôde novej centrály výrobcu spotrebnej elektroniky, ktorá nesie názov Apple Park.

Just got the invite. It’s official. pic.twitter.com/L9v0vbiUll