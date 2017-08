Kanibal sa udal na polícii s cudzou odrezanou nohou a slovami, že ho už nebaví jesť ľudské mäso

Na jednu z policajných staníc v Juhoafrickej republike pred časom prišiel muž, ktorý prekvapil všetkých prítomných policajtov temným priznaním. Zúfalý chlap sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol policajtom priznať, že ho už viac nebaví konzumovať ľudské mäso a porozprával im aj o vražde, ktorá neskôr viedla k zatknutiu piatich mužov. Po desivom priznaní prišli policajti na to, že partia mužov znásilnila ženu, ktorú potom zabili a jej telo porozrezávali na kúsky, aby ich mohli zjesť. Vražda ženy sa odohrala neďaleko mesta Durban a polícia po výsluchu zistila, že zrejme ani zďaleka nejde o jedinú vraždu, ktorú majú muži na svedomí.

Dvaja z piatich obvinených zastávali pozíciu ľudových liečiteľov a reportáž z dediny, kde muži pôsobili, priniesla aj informácie o tom, že jej obyvatelia vedeli o konzumácii ľudských tiel už dlho predtým a stovky z nich aj vedome časti ľudského tela zjedli po tom, čo im ich naservíroval jeden zo šamanov. Polícia po nečakanom priznaní zúfalého kanibala prehľadala aj dom, do ktorého ich zaviedol a našla v ňom viacero častí ľudského tela. Práve preto upozornila obyvateľov z priľahlej oblasti, aby kontaktovali políciu v prípade, že sú ich príbuzní nezvestní, aby mohli byť vykonané testy DNA a zistené, koľko tiel sa vlastne v dome nachádzalo.

