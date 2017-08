Sofia vyzerá takmer identicky ako Selena Gomez. Dvojička známej speváčky zažíva návaly popularity

V jednom bode svojho života možno narazíš na človeka, ktorý sa na teba bude podobať tak veľmi, že by si vás začala mýliť aj tvoja vlastná mama. Ktovie, ako by to dopadlo, keby si známa speváčka Selena Gomez priniesla domov Sofiu Solares, ktorú na Instagrame objavili jej fanúšikovia a nevedia sa spamätať z toho, ako sa na seba tieto dve slečny podobajú. Sofia vždy vedela, že sa na Selenu výrazne podobá, ale nijak to nevyužívala vo svoj prospech, čo by sa teraz mohlo zmeniť. Sama na svojom Instagrame píše, že je veľká fanúšička Seleny a rozplakala by sa šťastím, keby jej speváčka venovala zopár sekúnd svojho života a všimla si, ako veľmi sa na seba podobajú. Fanúšikovia speváčky už pracujú na tom, aby virtuálne stretnutie dvoch stratených dvojičiek prebehlo, pretože spamujú jej Instagram a žiadajú od nej, aby sa skúsila na Sofiin profil aspoň na chvíľu pozrieť. Jej podoba na speváčku je skutočne neuveriteľná a bolo by zaujímavé, keby si ju Selena zavolala k sebe na návštevu či na koncert a trochu sa s ňou zabavila na účet nič netušiaceho publika.

