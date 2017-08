Mladý Slovák perfektne zhodnotil dnešné vzťahy, ženy aj mužov. Radšej byť samým sebou ako falošným frajerom

V hlavách bežných Slovákov sa ukrývajú myšlienky, ktoré pri správnej formulácii vedia prinútiť aj ich rovesníkov porozmýšľať nad tým, ako vyzerá dnešný svet. Nedávno sa to podarilo mladej sebavedomej žene na facebookovej stránke Priznania žien a netrvalo dlho, kým sa na rovnakej stránke objavil aj ďalší zaujímavý príspevok. Tentoraz nepochádzal od ženy, ale od 23-ročného Slováka, ktorý sa zamyslel nad tým, ako vyzerajú dnešné vzťahy. Rozrozprával sa o svojich záľubách a o tom, ako nedokáže pochopiť, že mnohé ženy ešte aj dnes padajú do náručia namachrovaným frajerom a to aj po tom, čo ich opustia hneď pri prvej väčšej príležitosti. Možno práve jeho nevinné priznanie na Facebooku otvorí oči aspoň malému percentu žien a ak by sa mu to podarilo, mohol by svoju úlohu považovať za splnenú.

