Idiot sa na rande nevhodne správal k žene, tak mu policajt dal poriadnu príučku. Situáciu vyriešil aj bez toho, aby musel byť v službe

Na Reddite sa neustále objavujú nové a nové otázky od zvedavých užívateľov a v mnohých z nich by si mohol nájsť tie najfascinujúcejšie odpovede. Jedna z posledných otázok sa točila okolo najhorších zážitkov žien s mužmi, v ktorej náhodný užívateľ napísal príbeh o tom, ako sa so svojou priateľkou vybral na rande do reštaurácie a stal sa svedkom nevhodného správania zo strany cudzieho chlapíka.

„Boli sme s priateľkou na večeri a za nami večerala aj dvojica, ktorá bola očividne na rande. Nešlo to vôbec dobre. Chlapík bol dosť znepokojujúci a žene adresoval množstvo nevhodných komentárov, pri ktorých vyzerala tak, že sa jej to vôbec nepáči. Rýchlo dojedla svoje predjedlo a zrejme chcela mať to rande čím skôr za sebou, čo muž okomentoval so slovami „aspoň teda viem, že dokážeš prehĺtať, však?“ Vyslovil to úplne nahlas, dievčina sa začervenala a povedala mu, že to nie je vhodné. On ju len odbil rukou a dodal, že aj tak by to zistil o pár hodín. Nezachytil som jej presnú odpoveď, ale začala mu nadávať, avšak on sa nedal odbiť. Povedal jej, že vie, kde býva, pretože ju odtiaľ priviezol a slečna odrazu stratila farbu z tváre a zostala úplne potichu.

Nie som typ človeka, ktorý sa mieša do cudzích vzťahov, ale nebolo možné, aby som tam len tak sedel a počúval to. Zdvihol som sa, nevedel som, čo urobím, ale mám 23 rokov a celkom dobrú postavu, takže som mu to chcel poriadne osladiť. Už som odchádzal od svojej stoličky, keď mi na pleci pristála ruka približne 50-ročného muža v dobrej kondícii, ktorý mi povedal, aby som sa nestrachoval, pretože on to zvládne. Povedal mi to s úplným sebavedomím, prišiel ku ich stolu, zobral si stoličku odvedľa a na stôl len vyložil svoj policajný preukaz. V tej chvíli stratil farbu z tváre idiot za druhou stranou stola.

Policajt: „Ja tu oslavujem narodeniny svojej dcéry s rodinou, keď tu z diaľky počujem, ako sa vyhrážaš tejto mladej dáme, vieš mi to vysvetliť?“

Muž: „Ja, ah, dobre, no, takže...“

Policajt: „Presne to som si myslel. My podobné záležitosti vnímame veľmi jasne, takže sa práve rozhodujem, či chcem zavolať pár svojich kamarátov, aby ťa prišli vyzdvihnúť.“

Muž: „To nie, to nie...“

Policajt: „Ale to by narušilo každého zážitok z večere, takže mi môžeš odovzdať svoj občiansky, pretože by som nechcel, aby si mi ušiel a potom zájdi za čašníkom a zaplať celý účet za tento večer. Táto mladá dáma by nemala zostať hladná kvôli tvojmu biednemu správaniu. Alebo môžeme stále zvoliť prvú možnosť, nechám to na teba.“

Muž: „Nie, nie! To je fajn!“ Odovzdal policajtovi občiansky a šiel rýchlo zaplatiť.

Policajt: „Prepáčte za jeho správanie, dúfam, že som vám nenarušil večer, ale vyzeralo to tak, že by sa vám zišla pomoc. A nebojte sa, ak by ste ho chceli nahlásiť na polícii, zavolám zopár kolegov a necháme ho zadržať počas jeho cesty späť domov.“

Žena: „Nie, ďakujem veľmi pekne, chcela som utiecť už pred 30 minútami, ale on ma sem doviezol.“

Policajt: „Ja som tu s mojou dcérou, je približne vo vašom veku, možno by ste chceli dokončiť svoju večeru pri našom stole? Môžeme vás po nej zobrať domov, ale môžeme zavolať aj niekomu inému.“

Žena: „To by bolo skutočne skvelé. Ďakujem veľmi pekne!“

Medzitým sa vrátil chlapík späť ku stolu.

Muž: „Zaplatil som za večeru, môžem dostať svoj občiansky?“

Policajt: „Tu ho máš... Zapísal som si tvoje údaje, takže ti vrelo odporúčam, aby si sa už nikdy nepribližoval k tejto mladej dáme.“

Muž: „Jasné, jasné, je mi to ľúto!“

Muž potom čo najrýchlejšie zmizol z reštaurácie, zatiaľ čo dievčina si presadla ku policajtovmu stolu a smiali sa tam všetci spoločne ešte v momente, keď sme my dvaja s priateľkou odchádzali preč. Bol to najlepší spôsob, ako vyriešiť akúkoľvek situáciu a ten policajt je mojím hrdinom."