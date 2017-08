Smutná bodka na záver kariéry. Usain Bolt sa počas svojho posledného preteku nešťastne zranil

Jamajský šprintér Usain Bolt je obrovský pojem. Na olympiáde v Pekingu vyhral zlato v behu na 100 metrov, 200 metrov a aj v štafete, svoj zlatý hattrick zopakoval o štyri roky neskôr v Londýne a minulý rok v lete sme boli svedkami jeho ďalšieho predstavenia, keď tento úspech zase raz zopakoval. Navyše sa pýši aj vo všetkých troch disciplínach svetovým rekordom a aj preto ho mnohí považujú za najlepšieho atléta histórie. Ako sa ale hovorí, všetko má svoj koniec a posledné dni to platilo aj pre jamajského sympaťáka, ktorý sa lúčil so svojou kariérou. A to nie zrovna najlepšie.

Ako už viete, pred pár dňami sa mu nepodarilo rozlúčiť so svojou obľúbenou stovkou ziskom zlatej medaily, keď skončil až na treťom mieste. Na majstrovstvách sveta v Londýne sme však ale čakali, že svoje dvanáste zlato z MS (celkovo má na konte z MS ešte dve striebra a jeden bronz) pridá v štafete na 4x100 metrov, no ani tentoraz sa nekonala veľkolepá rozlúčka. Usain Bolt sa totiž počas preteku zranil a jamajská štvorica tak nemala žiadnu šancu. A hoci vyhrali domáci Briti, fanúšikovia na štadióne boli určite aj mierne sklamaní, keďže Boltovi a jeho družine prial medailu hádam každý. Nič to však nemení na tom, že Usain Bolt je legenda behu, atletiky a celkovo športu a jeho úspechy mu už nikto nezoberie. Ďakujeme za všetko!