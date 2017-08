Utrpel popáleniny na 80 % svojho tela, tak sa do klubu vybral ako Freddy Krueger

Ak sa človek nachádza v zlej životnej situácii a upadáva do depresie, často je najlepším liekom humor. Humor už mnohým ľuďom pomohol prekonať aj tie najkomplikovanejšie problémy a Freddiemu Beesonovi zachránil život a najmä vôľu pokračovať v ňom. Jedného dňa sa Freddie snažil v záhradnej chatke spáliť hromadu starých predmetov, ktoré už nepotreboval, a tak si pri zakladaní ohňa chcel pomôcť olejom. Netušil, že v kanistri s olejom bol primiešaný aj benzín, čo spôsobilo, že v jednej sekunde celý kanister vybuchol a s chatkou sa vznietilo aj Freddieho telo. Utrpel popáleniny na 80 percentách svojho tela a život mu zachránila vlastná matka, ktorá ho uhasila. Plamene mu spôsobili obrovské jazvy a jeho koža na väčšine tela len tak visela, avšak ešte pred príchodom sanitky si na verande vychutnal jednu cigaretu.

V nemocnici ho lekári okamžite uviedli do umelého spánku a v súčasnosti má za sebou viac ako 30 operácií. Po jednej z nich sa s ním bola jeho rodina dokonca rozlúčiť, pretože jeho šance na prežitie boli mizivé, ale on zabojoval a dnes žije svoj život s úsmevom na tvári a humorom v srdci. Jeho kamaráti ho prezývajú „Crispy“, čiže „Chrumkavý“ a na halloweensky večierok si kúpil masku Freddyho Kruegera, ktorú si obliekol na svoje telo zakryté len boxerkami. Freddie svoj ťažký osud zvláda s obrovským prehľadom a aj keď mu momentálne funguje len jeden prst zo všetkých desiatich, a ďalší mu musia v najbližšej dobe amputovať, on chce pokračovať v aktívnom šoférovaní a rád by sa po rekonvalescencii zamestnal ako profesionálny vodič.

