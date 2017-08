Zomrel Minister mágie Fudge z Harryho Pottera. Herec Robert Hardy nás navždy opustil vo veku 91 rokov

Fanúšikovia Harryho Pottera ho milovali aj nenávideli, ale to všetko len kvôli jeho postave vo filmoch. Britský herec Robert Hardy nás opustil vo veku 91 rokov a zanechal za sebou krásne a bohaté dedičstvo, ktoré viac ako 70 rokov pestoval v rámci vlastnej kariéry. Rodina označila jeho život za úžasný a veľkolepý, pretože zažil nespočetné množstvo úspechov nielen v divadle, ale aj v televízii, a dostal sa aj do sŕdc miliónov fanúšikov Harryho Pottera. V obľúbenej čarodejníckej ságe sa objavil hneď štyrikrát ako Minister mágie Cornelius Fudge a väčšina z nás si na stvárnenie jeho postavy bude pamätať aj napriek tomu, že jeho posledný Harryho film bol Fénixov rád ešte z roku 2007. Okrem Harryho Pottera dlhodobo hviezdil v britskej sérii All Creatures Great and Small a dostal tú česť stvárniť aj bývalého premiéra Winstona Churchilla v hneď viacerých filmoch či hrách.

Herec sa počas svojho života zamiloval do histórie, ktorej zastvätil veľké množstvo svojho voľného času a zaujímal sa o všetko spojené s históriou Spojeného kráľovstva, ale aj celého sveta. Napísal dve knihy o stredovekých zbraniach a podieľal sa na viacerých archeologických vykopávkach a objavoch, takže ak práve nestál na doskách, ktoré znamenajú svet, napĺňal svoj život tým, čo skutočne miloval. Cornelius Fudge nás už síce navždy opustil, avšak v srdciach miliónov fanúšikov bude navždy žiť ako Cornelius Fudge či Siegfried Farnon z vyššie spomínaného seriálu.

