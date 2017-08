Svoju misiu splnil do poslednej dvojbodky. Václav Mika sa rozlúčil s RTVS vo veľkom štýle

Postupne stále viac a viac ľudí začína zanevierať na televíziu a môže za to aj fakt, že slovenská tvorba či programový výber nestoja za veľa a ľudia tak radšej vyhľadávajú zábavu a kvalitu inde. Svetlou výnimkou posledných mesiacov či rokov bola RTVS na čele s Václavom Mikom, ktorá zaznamenala najväčší posun v kvalite či už programov, alebo aj spravodajstva. Na dôvody, prečo je tomu tak, sme sa pozreli v tomto článku.

Všetko dobré sa však raz končí a pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS tentoraz poslanci zvolili Jaroslava Rezníka. Samozrejme, nechceme dopredu odsudzovať, no určite človeka zamrzí, keď vidí, ako konečne stúpa kvalita televízneho programu, no poslanci sa rozhodnú človeka zodpovedného za tento úspech odstaviť. V pondelok sa pán Mika objavil na poslednom brífingu, kde označil svoju misiu za úspešnú, o čom hovorilo aj tričko, ktoré mal na sebe. To navyše dostali aj ostatní zamestnanci RTVS a teraz už bývalý generálny riaditeľ sa tak rozlúčil vo veľkom štýle. Týmto by sme sa mu ešte chceli poďakovať za zdvihnutie kvality verejnoprávnej televízie, keďže človek sa nemusel hanbiť zapnúť televíziu a užiť si zaujímavý program na slovenských obrazovkách. Nech sa mu darí aj naďalej.