V tomto dome leží 1,3 milióna mŕtvych tiel zvierat. Zo zvrátených chúťok ľudí ti bude do plaču, takmer všetky tvory padli rukou pytliakov

Ak by sa malo niečo nazývať domom hrôzy, pravdepodobne by to bola nasledujúca stavba. National Wildlife Property Repository Spojených štátov amerických ležiaci neďaleko mesta Denver je budovou skrývajúcou nepríjemné prekvapenia. Leží tu asi pätnásť percent zvieracích pozostatkov, ktoré americké sily zadržali pašerákom, aj napriek tomu je to vyše milión predmetov. Na letiskách či v prístavoch cudzinci bývajú poriadne prehľadávaní a, bohužiaľ, niektorí z nich so sebou nesú aj takéto zvrátenosti.

Celé vypchaté tela dravcov. Lebky tropických zvierat, ryhy v slonovine, kúsky sušeného tulenieho penisu, hadia koža, líščia srsť sú ešte artefakty v norme. Horšie je to, čo ľudia zo zvieracích vecí vyrábajú. Exemplárom je napríklad lampa, ktorá namiesto stojanu stojí na nohe zebry i s kopytom. Rohy nosorožca zasa slúžia ako držiak na kľúče. Stoličky bývajú potiahnuté luxusnou kožou z mačkovitých šeliem či ľadových medveďov. Nájdu sa aj kompletné medvedie kože či celá vypchatá žirafa.

Za múrmi tejto stavby nájdeš asi 1,3 milióna exemplárov, no ide len o spomínaných 15 percent. A nezabúdaj, že sa bavíme len o USA. Všetky tieto exempláre sa niekto pokúsil prepašovať do USA bez akéhokoľvek povolenia, preto je mimoriadne pravdepodobné, že produkt kúpil na čiernom trhu. Zvieratá tak poväčšine zomreli rukami pytliakov. Tieto pozostatky však často končia v dobrých rukách. USA ich odmieta predávať akýmkoľvek súkromníkom, vždy sa rozdajú univerzitám, výskumným centrám či stredným školám