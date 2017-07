Ako je to s drogami v Európe? Slováci dominujú v spotrebe pervitínu, Estónci v počte úmrtí

Drogy dnes nie sú ničím výnimočným. Síce na Slovensku sa s nimi neobchoduje tak výrazne ako kdesi v krajinách amerického kontinentu, no kdesi v určitých tmavých uličkách niektoré nelegálne látky predsa len zoženiete. Aj v Európe sú v roku 2017 zodpovedné za smrť niekoľkých tisícov ľudí. Závislými sa stávajú osoby najrôznejšieho veku, či už 15-roční mladíci alebo aj 64-roční "starci". Každý krajina na našom kontinente má záľubu v rôznych druhoch drog a vďaka organizácii European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction môžeme prehľadne vidieť stav v jednotlivých štátoch. Nižšie nájdete zoznam infografík mapujúcich situáciu za posledné roky.

Problém s úmrtiami kvôli drogám majú najmä severské krajiny na čele s Estónskom. Zatiaľ čo priemer EÚ sa pohybuje na hodnote 21 úmrtí na 1 000 000 obyvateľov, u lídra je to až 103:

Najpožívanejšie drogy v jednotlivých krajinách. Na Slovensku a v Česku dominuje metamfetamín. Na západe a juhu ide o kokaín, na sever zasa amfetamín:

Množstvá pervitínu objavené v odpadových vodách ukazuje dominanciu Slovenska a našich dvoch miest - Bratislavy a Piešťan:

Požívanie drog v Európskej únii:

Ďalšie zaujímavé štatistiky na oficiálnej stránke.