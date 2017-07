6 zaujímavostí, ktoré si možno nevedel o filme Alien vs. Predator

Crossover, teda spojenie viacerých filmov resp. seriálov do jednej snímky býva medzi fanúšikmi kinematografie často odsudzovaným žánrom. Nie vždy sa totiž podarí spojiť dve diela tak, aby boli spokojní diváci oboch táborov a zároveň vznikla tretia skupina nových fanúšikov. V prípade crossoveru Alien vs. Predator sa tak opakoval podobný vzorec hneď dvakrát ale pôvodný Votrelec (1979) a Predátor (1987) patria stále medzi legendy svojho žánru. Vo svete módy a umenia nie je čerpanie námetov z filmov žiadnou novinkou, no na rozdiel od takých Star Wars je AVP pomerne podceňovanou témou. Dnes sme si tak pre teba pripravili 6 zaujímavostí okolo snímky AVP, ktoré ti pomôžu vytvoriť si predstavu o samotnom natáčaní a zároveň priblížia historický význam tejto spolupráce v rámci sneaker kultúry.

1. AVP sa natáčalo v pražskom Barrandove

Produkcia začala ešte v roku 2003 a tvorcovia si zvolili Barrandov najmä kvoli tomu, že stavba viacerých scén v životnej veľkosti by ich v Hollywoode stála $20 miliónov a v Prahe len 2.



2. Herci kvôli svojim kostýmom počas natáčania Votrelca viackrát odpadli

Skafandre, ktoré na sebe mali herci Tom Skerritt, John Hurt a Veronica Cartwright neboli dostatočne klimatizované a kvôli teplu zo svetla reflektorov tak herci počas natáčania viackrát odpadli. Niektoré dlhšie scény bez detailu na tvár natáčali dokonca deti Ridleyho Scotta a kameramana Dereka Vanlinta, no tie rovnako nevydržali teplo skafandu a odpadli.





3. V druhom pokračovaní filmu Votrelec z roku 1986 mala na sebe Sigourney Weaver špeciálne tenisky Reebok

Model Reebok Alien Stomper sa predáva od roku 1986, no pri príležitosti 30. výročia tejto snímky priniesol Reebok ich prvý retro release, ktorý zahŕňal aj pôvodnú verziu z filmového plátna v limitovanom počte 426 kusov.





4. Jednu z mála neoficiálnych spoluprác má na svedomí značka Skate Mental

Brad Staba a Reese Forbes majú záľubu v kombinácii vtipných motívov s odkazom na skate komunitu a v roku 2009 tak vytvorili kontroverzný motív AVP, ktorý vyšiel na sérii tričiek a skate dosiek.

Na samotnú sériu motívov nadviazal v roku 2016 skater Eric Koston

5. Film AVP inšpiroval spoluprácu Slam Jam x Asics "6THPRLLL"

Spolupráca medzi obchodom Slam Jam a značkou Asics funguje už dlhú dobu a jedným z ich minuloročných projektov tak bol okrem iného aj model ASICS GEL-Lyte III 6THPRLLL.



6. Reebok pokračuje v sérii tenisiek AVP aj v roku 2017

Model Alien Stomper tak prichádza v unikátnom packu dvoch vyhotovení Queen a Powerloader.

A keďže snímka Alien vs. Predator vznikla z prevažnej časti v Prahe, podobnú príležitosť si nemohol nechať ujsť ani Footshop, ktorý si na ich zajtrajší release pripravil rovno celovečerný program s arkádovým automatom Alien, virtuálnu realitu, v ktorej sa strieľajú votrelci alebo hip hop zo zlatej éry 90-tych, ktorý prinesie DJ Mike Trafik a DJ Forrest Pine.