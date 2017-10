Zasmej sa na tom, ako Jon Snow paroduje Cersei či Daenerys. Kit Harrington vytiahol vo fingovanom kastingu do Game of Thrones svoje ženské zbrane

Čím bližšie je premiéra novej série seriálu Game of Thrones, tým zaujímavejšieho obsahu zo zákulisia sa dostáva ku fanúšikom. Najnovšie si v rámci talkshow u Jimmyho Kimmela vyskúšal svoje herecké zručnosti Kit Harrington, čiže seriálový Jon Snow. Jon stihol z obrazoviek odísť a potom sa zase vrátiť, ale jeho predstaviteľovi nerobilo problém zúčastniť sa parodických a fingovaných kastingov na jednotlivé známe postavy zo seriálu. Kit si v niekoľkých vtipných skečoch obliekol charakteristické oblečenie a pustil sa do parodovania postáv, pričom najviac to zrejme schytala Cersei a Daenerys. Jon v tele Cersei v jednej chvíli zahlásil, že musí odísť, pretože sa potrebuje vyspať so svojím bratom, zatiaľ čo v koži Daenerys vytasil pred kamerami obdarený dekolt. Ak teda Game of Thrones potrebuje publicitu pred príchodom novej série, potom je toto ten správny spôsob, ako ju získať.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.