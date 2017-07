 Využívaš online zoznamky? 10 rád, vďaka ktorým predídeš nepríjemným situáciám a zvýšiš si šance na spoznanie skvelých ľudí

Oldschoolové žobranie telefónneho čísla od cudzincov na ulici možno pomaly považovať za raritu. Môžu za to predovšetkým internetové zoznamky, ktoré využíva čoraz viac ľudí. Ak patríš medzi nich, týchto 10 rád ti pomôže vyhnúť sa nepríjemnostiam a nájsť ľudí, s ktorými si budeš rozumieť.

Bezpečnosť zostáva na prvom mieste

Áno, internet občas býva naozaj nebezpečný. Nikdy si nemôžeš byť istý tým, kto sa na druhej strane skrýva. Ak ťa však osloví nejaký magor na ulici alebo v bare a bude ťa ťahať na prechádzku do parku či rovno k sebe domov, šanca, že sa ti niečo naozaj stane, je poriadne vysoká. Vďaka sociálnym sieťam si môžeš ľudí aspoň trochu preveriť a zistiť s kým sa stretávajú, kde študujú/pracujú a aké sú ich záujmy. Neboj sa trochu stalkovať, vždy sa uisti, že profilové fotky patria človeku, s ktorým sa bavíš. Ak ide o niekoho z tvojho okolia, pravdepodobne budete mať spoločných priateľov. Stačí, že sexyboya858 pozná mačka sesternice tvojho spolužiaka. Hlavne nech máš dôkaz o tom, že reálne existuje.

Neplánuj svadbu po piatej správe

Je dobré vedieť čo chceš, niekedy však treba mať otvorenú myseľ. Možno si sa zaregistroval s tým, že túžiš spoznať svojho životného partnera, väčšina ľudí sa ním však nestane. Môžeš si tu ale nájsť dobrých kamarátov, garde na koncert či dokonca nové pracovné príležitosti. Nútený flirt odradí rýchlejšie než kamarátsky prístup. Ale áno, možno sa vezmete. A možno si vezmeš jej najlepšiu kamarátku. Nikdy nevieš.

Správne fotky

Netvrdíme, že vzhľad je v živote to najdôležitejšie. Ale realisticky, na zoznamke je práve tvoja fotka to, čo ľudí zaujme ako prvé. S dvanástimi filtrami určite vyzeráš úžasne, radšej ale zverejni také selfies, ktoré odpovedajú tvojmu skutočnému vzhľadu. Na profilovke ti odpustíme make-up, správny uhol a svetlo, no keď sa bude schyľovať k prvému stretnutiu, radšej dotyčnému pošli aj menej premyslené fotky. Len tak, počas dňa, odmaľovaná a strapatá. Chce to trochu odvahy, ale aspoň ťa v realite spozná. Pre chalanov platí to isté, vonku predsa nebudeš napínať svaly celé tri hodiny vkuse.

Sebavedomie priťahuje najviac

Univerzálne pravidlo pre akékoľvek interakcie s ľuďmi. Ani online naň nezabúdaj. Keď ti neodpisuje, tak skrátka neodpisuje. Nemárni svoj čas. Nepýtaj si komplimenty, netvár sa zúfalo, prestaň samého seba zhadzovať. Poznaj svoju hodnotu. Nemusíš mať doktorát z psychológie aby si vedel, že ľudia najviac túžia po tom, čo nemôžu mať. Pozor ale, aby si ich neodohnal úplne, každí sme iní a na každého platia iné veci. Hlavne si ver.

Zaujmi prvou správou

Ahoj. Smajlík. Prípadne ešte otázka, ako sa má. Takýchto debát zažil tvoj cieľ už milión, radšej vymysli niečo, čo ťa odlíši. V profile určite nájdeš nejaké jeho/jej záujmy, skús v prvej správe niečo z toho spomenúť. Ak chceš zvýšiť šance na to, že odpíše, hneď na začiatku sa niečo spýtaj. Skrátka čosi, od čoho sa dá odraziť. Nech je to aj hovadina, hlavne originálne.

Prejav sa

Nezabudni na to, že aj ty by si mal dať ľuďom podnety na debatu. Prednastavené otázky v profile bývajú občas príliš osobné a je pochopiteľné, ak ich necháš nevyplnené. Určite o sebe ale niečo napíš. Alebo rovno ukáž. Odfoť sa so svojim leguánom, pridaj fotku z dovolenky, ak rád cestuješ, alebo momentku zo športovej súťaže. Rovno tak ukážeš svoje záľuby a prilákaš ľudí, ktorý ich s tebou zdieľajú.

Netaj podstatné informácie

Ak si dohaduješ nezáväzný sex, asi by bolo fér spomenúť históriu svojich pohlavných chorôb. A teraz bez srandy. Nezatajuj nič, čo by pre druhú stranu mohlo byť podstatné. Fajčenie či iné zlozvyky a závislosti, deti, fakt, že v dvadsať päťke bývaš s rodičmi... Hrať sa na pána tajomného je fajn, nechceš však zbytočne naťahovať niekoho, komu to môže prekážať. Samozrejme, nepredstavuj sa zoznamom svojich zlých vlastností. Určite sa nájde príležitosť, v ktorej budeš môcť dôležité veci nenápadne spomenúť.

Nemárni čas

Ani svoj, ani nikoho iného. Ak ti niekto vôbec nie je sympatický, alebo si si istý, že skrátka nehľadáte to isté, nenaťahuj to. Nikomu nedávaj falošné nádeje, ani zo slušnosti. Chladná ignorácia či blokovanie je jedna možnosť, múdrejšie by však bolo veci na rovinu vysvetliť. Rešpekt voči ľuďom s ktorými si píšeš sa skutočne cení.

S nahotou opatrne

Poslať fotku svojho penisu tridsiatke náhodných dievčat nemá zmysel. Ak však nastane situácia, v ktorej so šteklivými fotkami obaja súhlasíte, nie je na nich nič zlé. V tomto prípade je ale veľmi dôležité dbať na vlastnú bezpečnosť. Najlepšie by bolo posielať ich iba niekomu, komu veríš, alebo s kým si sa už stretol osobne. To najmenej, čo pre vlastnú bezpečnosť môžeš urobiť, je posielať fotky na ktorých nebude vidieť tvoju tvár. Nikdy totižto nevieš, kde môžu skončiť.

Choďte sakra von

To je celým dôvodom, prečo si píšete. Online zoznamky sú určené na zoznámenie sa a dohodnutie stretnutia. Čím skôr sa k tomu dostanete, tým lepšie. Je totižto možné, že človek, s ktorým si na internete dokonale rozumieš, sa v skutočnom živote správa úplne inak. Vždy je lepšie zistiť to skôr, než k svojej malej ilúzií začneš prechovávať city. Vymyslite niečo, čo bude pre oboch príjemné. Ideálne ale tak, aby ste odtiaľ mohli kedykoľvek odísť. Nie každé rande totižto končí dobre. Každopádne, držíme ti palce.