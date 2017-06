Pre úspech všetko. Porto obvinilo Benficu Lisabon, že ku svojim víťazstvám využíva služby čarodejníka

Vo futbale sa točí čoraz viac peňazí, kluby sú pre tituly schopné minúť každý rok desiatky miliónov eur na nové posily a pre výhru urobia naozaj všetko. Niektoré tímy však posúvajú v tomto smere úroveň a k úspechu využívajú metódy, ktoré by sme v 21. storočí nečakali.

Ak sledujete novinky zo sveta futbalu, pravdepodobne ste pred pár mesiacmi zaregistrovali incident z Afriky, po ktorom sa začalo o kúzlach, mágii či rôznych rituáloch hovoriť. Počuť však o takomto momente v Európe, a to rovno u jedného z najlepších klubov starého kontinentu, je predsa len iná káva. Rivalita medzi portugalskou veľkou trojkou - Sportingom, Benficou a Portom je poriadne veľká a práve posledný menovaný tím prišiel s absurdným, no o to väčším obvinením. Tvrdia, že sa dostali k mailom, ktoré potvrdzujú využitie čarodejníka Benficou Lisabon. Ako iste viete, Benfica vyhrala ligový titul a mali im ževraj k tomu pomôcť kúzla či prekliatia súpera. Hovorí sa o sume 70 000 eur za sezónu, no ak by predsa len v tom mal nejaký čarodejník prsty, táto investícia sa oplatila. Z mailov vyplýva, že predstavitelia klubu kontaktovali svoju osobu napríklad aj pred zápasom Ligy majstrov proti Dortmundu, ktorý prehrali vysoko 4:0. Dr Nhaga však vtedy odpísal, že nedostal veľa času na prípravu svojich kúziel. Aspoň však vyhrali domácu ligu a uvidíme, či si objednajú jeho služby aj v ďalšej sezóne.

Porto, who claim they've access to emails which confirms this, say Benfica spent €70k on a witchcraft last season to help them win the Liga. pic.twitter.com/KvBnfWpU1y