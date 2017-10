Kde si dáš v Košiciach najlepšiu pizzu? Otestovali sme 10 prevádzok

Sme tasteofkosice a pred pár mesiacmi sme rozbehli foodblog, na ktorom sa snažíme mapovať a hodnotiť košickú gastronomickú scénu. Milujeme jedlo, radi ho fotíme a tie najlepšie (aj najhoršie) kúsky spolu s hodnotením zverejňujeme na Instagrame a Facebooku.

Naším cieľom je ukázať (nielen) Košičanom, že v našom krásnom meste sa dá najesť kvalitne a chutne. Milujeme podniky, ktoré gastronómiu robia nielen kvôli prachom, ale hlavne kvôli láske k jedlu a 100 % pre zákazníka. Oslovil náš portál refresher.sk, aby sme na ich účet otestovali pár pízz a odpovedali na zásadnú otázku. Ktorá pizza v Košiciach je tá naj?

Pizza je pokrm, ktorý dnes už nájdeme doslova na každom košickom rohu. Pri hodnotení pizze sa veľmi rýchlo môžeme dostať do úzkych. Prečo? Veď každému z nás chutí iná pizza a najčastejšie nájdeme dve skupiny fanúšikov - tenkého a hrubého cesta. Viem, že svojím rebríčkom naserieme pár ľudí a mnoho z vás s nami súhlasiť nebude, ale pravdu povediac – je nám to jedno. Tento rebríček je a musí byť subjektívny.

Pri hľadaní ideálnej pizze sme si rovno takú vysnívali. „Pizza di tutte pizze“ (sorry za taliančinu) by podľa nášho vnímania mala mať tenké cesto, skvelý paradajkový základ, ťahavú mozzarellu a kvalitné prísady. Takúto pizzu sme už jedli v Prahe v Nuove, kde podávajú vera Pizza Napoletana, teda pravú neapolskú pizzu. Ak by sme mali byť príliš odborní, ideálna pizza by nemala mať viac ako 3 milimetre hrubé cesto, paradajky San Marzano by mali byť vypestované na južnom svahu a sopečnej pôde Vezuvu, pokrytá by mala byť hojnou vrstvou byvolej mozzarelly z Kampánie a upečená by mala byť v kamenej peci teplom z bukového dreva. Let the test begin...

10. The Beer House (Hlavná 54)

Dátum a čas: 4. júna 2017 (19:00 hod)

Vyskúšali sme: Pizza All Capone (730 g) – 7,49 €

(paradajkový základ, syr, mozzarella, saláma, klobása, olivy, feferóny)

The Beer House na Hlavnej pri Štátnom divadle je prvá piváreň s masovou ponukou pív, ktorá svoje služby v Košiciach poskytuje od roku 2008. Okrem veľkého výberu pív tam podávajú pizzu, ktorá sa za tie roky vôbec nezmenila. Prostredie podniku by potrebovalo určitú zmenu a na vonkajšej terase máte pocit, že by ste pokojne mohli jesť susedovi z taniera. No to nie je na škodu pre tých, ktorí majú radi blízky sociálny kontakt. Obsluha bola milá a prívetivá a nepríjemnú tesnosť stolov ospravedlňoval krásny výhľad na divadlo a park so spievajúcou fontánou.

Pizza v Beer House nepôsobila na pohľad exkluzívne ani vábivo. Cesto bolo skôr hrubšie a suchšie, čo nám vcelku prekážalo. Vyzdvihnúť by sme mohli okraje, ktoré boli nadýchané a príjemné syrové. Suroviny vzbudzovali dojem priemernosti a rovnako tak aj chutili. Je ťažké pochopiť, prečo sa v košických pizzeriách boja použiť naozaj štipľavé ingrediencie. Ak raz dávam na pizzu feferóny, musia chutiť ako feferóny, teda pikantne. Zo surovín nám chutila asi len mozzarella (alebo syr?), ktoré mali výraznú arómu a špecifickú chuť.

V skratke: Skôr hrubšia priemerná slovenská pizza, ktorá poteší svojou veľkosťou, a mohutnosťou, no neočarí použitými surovinami a celkovou chuťou.

Celkové hodnotenie: 2/5

9. Pizzeria Zvon (Zvonárska 4)

Dátum a čas: 18. mája 2017 (17:40 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Quattro Stagioni (650 g) – 5,40 € / Pizza Il Saláme (305 g) – 3,50 €

(paradajkový základ, syr, šunka, klobása, kukurica, šampiňóny) / (paradajkový základ, syr, saláma)

Pizzéria Zvon sa nachádza na ulici, ktorá niekedy bola súčasťou južných mestských hradieb. Na tejto ulici nájdete luxusný hotel, krčmu plnú notorikov a tiež nami navštívenú prevádzku, ktorá sa štylizuje do pozície pravej talianskej reštaurácie. Pre nás je Zvon miestom, kde podávajú skvelú, ba až vynikajúcu pravú paradajkovú polievku a autentické talianske cestoviny. Pizzu sme tu ale vyskúšali prvýkrát. Viem, že by sme mali primárne hodnotiť iba pizzu, no prostredie a správanie obsluhy dotvára celkový dojem. Za pekných teplých dní je terasa vo Zvone skoro vždy beznádejne plná, rovnako ako v deň nášho testu. Našu návštevu nám hneď pokazil zapáchajúci kanál, ktorý z času na čas privieval nie práve príjemnú vôňu. Vieme, vieme, za to reštika nemôže, no čo už, páchnuca hniloba nie je nič príjemné. Obsluha taktiež nemala svoj deň a všetko im trvalo riadne dlho. Nepríjemným bonusom bol aj príbor, ktorým by pizzu nepokrájal ani Chuck Norris.

Keďže sme boli vo Zvone s kamošom, ochutnali sme dve pizze – klasickú salámovú a Quattro stagioni. Vizuál tej salámovej hovorí sám za seba. Doteraz nevieme, či pizziar skúšal aplikovať „random“ metódu ukladania salámy na pizzu alebo to len jednoducho odflákol. Cesto oboch pízz bolo tenké a chrumkavé, no nedostatok paradajkového základu spôsobovalo výraznú suchosť celého pokrmu. Suroviny pôsobili priemerne, ekonomicky a celej Quattro Stagioni chuťovo dominovala šunka, ktorú sme si naozaj zapamätali.

V skratke: Nevýrazná pizza so suchým cestom a priemernými surovinami. Celý dojem kazil zapáchajúci kanál a spomalená obsluha. Do Zvonu radšej na polievku a cestoviny.

Celkové hodnotenie: 2,5/5

8. Olive Pizza Restaurant (Moldavská cesta 32, OC Opitma)

Dátum a čas: 7. júna 2017 (16:30 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Ghiottona (440 g) – 6,40 €

(paradajkový základ, mozzarella, pikant saláma, niva, slanina)

Prostredie nákupného centra neevokuje pocit miesta, kde by mala prekvitať gastronomická kultúra. To neplatí pre Olive Pizza Restaurant v OC Optima, pretože ich vnútorný dizajn je naozaj vymakaný. Obsluha v Olive bola rýchla, príjemná a profesionálna. Pizza nám prišla rozdelená na polovicu a na dvoch tanieroch, čo bolo síce praktické, no samotnému vizuálu to príliš nepridávalo.

Cesto bolo chrumkavé a tenké, no jeho chuť by sme charakterizovali slovom tuctové alebo skrátka obyčajné. Chýbala mu slanosť a vláčnosť, čo aspoň sčasti zachraňovalo hojné množstvo paradajkového základu. Suroviny boli klasické, pikantná saláma bola pikantná len tak mierne. Vôňa celej pizze patrila nive, ktorá to rovnako ovládla aj po chuťovej stránke. Sklamala ma slanina, ktorá na pizzi bola, no len fyzicky – do chute sa jej prítomnosť vôbec nepreniesla.

V skratke: Tenká pizza v príjemnom prostredí, v ktorom zabudnete, že ste v nákupnom centre. Výsledný produkt sa síce tvári taliansky, no surovinami a chuťou Taliansko obišiel zďaleka.

Celkové hodnotenie – 2,5/5

7. Pizza Palace Košice (donáška)

Dátum a čas: 17. mája 2017 (16:05 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Roma/Florentina (1200 g) – 10,70 €

(paradajkový základ, syr, pikantná saláma pepperoni, šunka, čierne olivy, šampiňóny, zelená paprika, červená cibuľka, mozzarella) / paradajkový základ, syr, špenát, kúsky cesnaku, feta syr, mozzarella)

Veľmi dlho sme uvažovali, či do testu zaradiť aj niektorú z mnohých košických donášok. Hlas ľudu nás ale presvedčil a voľba padla na jednu z tých najobľúbenejších. Pizza Palace Košice ponúka mohutné pizze, ktoré sú výzvou pre nejedného silného jedáka. Donáška trvala hodinu, čo tvrdili aj v SMS, ktorou vás informujú o stave vašej objednávky.

Naša voľba padla na duet pizz Roma a Florentina, kde jedna polovica je nabombovaná mäsom a tá druhá je silno vegetariánska. Vizuál pizz Palacu patrí k tým najlepším v Košiciach a aj tá naša naozaj hrala rôznymi farbami. Cesto nami skúšanej dvoj-kombinácie bolo hrubé, koláčové, no nadýchané s nízkymi okrajmi. Fanúšikov pizze s hrubým cestom (my ním nie sme) Palace totálne uspokojí. Suroviny síce nechutili prémiovo, no v celku neurazili. Pre hladné krky je Palace ako stvorený, hlavne na takú poriadnu večernú party. Pizza bola tak naložená prísadami, že by sa nám na konzumáciu hodil príručný žeriav.

V skratke: Mohutná koláčová slovenská pizza zavalená ekonomickými surovinami, ktorá poteší fanúšikov bohatej pizze a hrubého cesta.

Celkové hodnotenie: 3/5

6. Le Colonial (Hlavná 8)

Dátum a čas: 15. júna 2017 (15:45 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Margherita di Bufala (650 g) – 6,90 €

(paradajkový základ, mozzarella di Bufala, bazalka)

Le Colonnial na Hlavnej je luxusná reštaurácia s príjemným prostredím, kde si potrpia na kvalitu a exkluzívny prístup. Pizzu sme v Le Coloniali predtým nikdy nemali, no dopočuli sme sa, že používajú pravú byvoliu mozzarellu, ktorú v Košiciach nepoužíva asi nikto iný. Toto nás presvedčilo vyskúšať klasickú Margheritu, na ktorej by mala vyniknúť pravá chuť tejto špeciality z Kampánie. V našom hodnotení mala táto pizza jednoznačne najťažšiu pozíciu v rámci testu a to iba preto, že pravú mozzarelu di Bufala sme vyskúšali v pražskej Nuove a tam to bola gastronomická explózia chutí.

Pizzu nám priniesli po dlhom čakaní, no vizuál nás príjemne prekvapil, a tak sme rýchlo zabudli na túto nepríjemnosť. Bola to krásne minimalistická Margherita s veľkými, na pohľad šťavnatými listami bazalky a hojnou porciou mozzarelly. Cesto bolo autenticky tenké a chutné, no mozzarella ho pre svoju šťavnatosť miestami rozmočila. Pri hodnotení surovín na Margherite nemáme veľa práce vzhľadom na tri základné suroviny. Začneme tou, pre ktorú sme vôbec do Colonialu prišli. Mozzarella di Bufala nás sklamala. Jej chuť bola absolútne nevýrazná a od tej klasickej – kravskej – sa vôbec chuťovo nelíšila. Jej šťavnatosť spôsobovala celkovú mokrosť a nepriľnavosť.

Pizza sa teda rezať absolútne nedala (absolútne nevhodné klasické príbory), tak sme túto pizzu nakoniec jedli rukami, kde nám všetko padalo naspať na tanier. V luxusnej reštaurácii na nás musel byť celkom nepekný pohľad. Paradajkový základ bol chutný a kvalitný, rovnako tak bazalka, ktorá bola tak výrazná, že súboj chutí nakoniec vyhrala. Predpokladáme, že toto bude dôvod strácajúcej sa chuti použitej byvolej mozzarelly.

V skratke: Extra tenká talianska pizza s luxusnou, ale nevýraznou byvolou mozzarellou, ktorej chuť bola potlačená voňavou bazalkou.

Celkové hodnotenie: 3/5

5. Pizza Cafe Napoli (Hlavná 82)

Dátum a čas: 20. mája 2017 ( 19:05 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Diavola (670 g) – 6,60 €

(paradajkový základ, mozzarella, pikantná saláma, čierne olivy, čerstvá paprika, chilli papričky, parmezán)

V severnej časti Hlavnej sa nachádza niekoľko kvalitných podnikov a Napoli Pizza Café patrí určite k tým lepším. Pizzu sme v Napoli mali už mnohokrát a pre nás sú legendárne hlavne ich lasange. Terasa je v lete skoro vždy plná a je len škoda, že vonku nie je možné zarezervovať si stôl. Pri našej návšteve sme mali šťastie, keďže vonku bol voľný ten posledný. Napriek tomu bola obsluha rýchla, milá a usmievavá. Keďže sa už dostávame v rebríčku do tej lepšej polovice, logicky začne ubúdať kritiky a pribúdať slov chvály.

Naša voľba padla na pikantnú Diavolu, ktorá aj diabolsky chutila. Po vizuálnej stránke pizza patrila k tomu lepšiemu priemeru. Cesto bolo tenké, vláčne s príjemne prepečenými okrajmi, no negatívom bol nedostatok paradajkového základu, čo celú pizzu robilo trochu suchšou. Použité suroviny chutili prémiovo, výborná bola nielen (naozaj) pikantná saláma, ale aj kombinácia poctivej mozzarelly a chuťovo výrazných hobliniek parmezánu.

V skratke: Pikantná, tenká talianska pizza, s kvalitnými surovinami, výbornou mozzarellou a parmezánom, ktorej jediným nedostatkom bol nedostatok paradajkového základu.

Celkové hodnotenie: 3,5/5

4. Ristorante Italiano XXIV (Hlavná 24)

Dátum a čas: 22. mája 2017 (17:30 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Primavera (650 g) – 5,50 € + prosciutto – 0,70 €

(paradajkový základ, syr, baklažán, cuketa, rukola, prosciutto)

Talianska reštaurácia Ristorante Italiano XXIV je tým najkrajším miestom, na ktorom si môžete vychutnať pizzu v Košiciach. Ak sedíte na vonkajšej terase, máte výhľad na južnú stranu najväčšej katedrály na Slovensku - Dómu sv. Alžbety, rovnako tak na kaplnku sv. Michala v krásnom južnom parku. Obsluha bola obetavá, hoci chalan pravdepodobne len začínal. Grafický dizajn Ristorante by si zaslúžil zmenu, rovnako tak aj zničené jedálne lístky, ktoré boli nepríjemne lepkavé už len na pohľad, nie to ešte na dotyk. Toto všetko sú nedostatky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť, poďme teda k hlavnej téme – testovanej pizzi.

V momente, keď sme našu pizzu uvideli, pripomenulo nám to Taliansko a ich lesy rukoly, ktorou radi obšťastňujú tamojšie pizze. Pôvodne vegetariánsku Primaveru sme vylepšili o prosciutto, čo sa nakoniec naozaj vyplatilo. Cesto bolo tenké, príjemne slané, s mierne nadýchanými okrajmi. Paradajkový základ chuťovo ladil s baklažánom a cuketou, ktoré boli zaliate v chutnom syre. Na vrchu poukladané prosciutto bolo vynikajúce, prémiové a celkové spojenie zeleninového základu pizze s plnou mäsovou chuťou vytváralo labužnícku kombináciu.

V skratke: Výborná autentická tenká vegetariánska pizza, nami vylepšená o prémiové prosciutto v krásnom prostredí a v tieni Dómu sv. Alžbety.

Celkové hodnotenie: 4/5

3. Primi (Kováčska 2)

Dátum a čas: 15. mája 2017 (17:45 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Chorizo (730 g) – 16,49 €

(paradajkový základ, chorizo, pečené papriky, čerstvé oregano, manchego syr)

Primi na rohu Kováčskej a Mlynskej patrí k tým drahším a „luxusnejším“ reštauráciám v Košiciach a keďže sme chceli ochutnať aj tú cenovo najdrahšiu pizzu, plánovali sme byť aj primerane kritickí. Väčšina z nás nebude bežne chodiť na pizzu za skoro 17 € a za takúto cenu si samozrejme budete žiadať patričnú kvalitu.

Na pizzu sme čakali trochu dlhšie, no keď ju čašníčka niesla na stôl, mala ju veru problém udržať v rukách. Pizza vyzerala na prvý pohľad veľmi chutne a skoro sa nezmestila na stôl. Príjemnou zmenou bolo aj servírovanie na drevenom podnose. Cesto bolo presne podľa nášho vkusu – ultra tenké, prepečené s výbornými okrajmi. Dostatok paradajkového základu spôsobil to, že pizza bola príjemne prepojená so surovinami, ktoré chutili naozaj prémiovo. Vyzdvihnúť by sme mali hlavne ich chorizo a rovnako tak aj manchego syr, ktorý je produktom z mlieka oviec druhu Manchega pasúcich sa v španielskom regióne La Mancha. Pečené paradajky už len sekundovali výraznej chuti manchega, no ak by celej chuti dominovali, bolo by to len na škodu.

V skratke: Obrovská pizza v luxusnej reštaurácii, ktorá je síce cenovo niekde inde, ale za použité suroviny ako ich kvalitné chorizo a prémiové manchego celkom zaslúžená.

Celkové hodnotenie: 4,5/5

2. ZaZza Pizza & Bistro (Mlynská 27)

Dátum a čas: 13. júna 2017 (17:00)

Vyskúšali sme: Pizza ZaZza (33 cm) – 6,40 €

(paradajkový základ, mozzarella, saláma chorizo, kozí syr, hrozienka, med)

ZaZza Pizza na Mlynskej je moderné talianske bistro, kde okrem pizze môžete ochutnať výbornú paradajkovú polievku, skvelé pizza rožky a rôzne dezerty. Prostredie ZaZzy je skôr priestorovo skromné, no my sme mali šťastie na výborné počasie, kedy má ZaZza vonku vyložené stoly s krásnym výhľadom na Jakabov palác. Naša voľba padla na vlajkovú loď – Pizzu ZaZza, ktorá nás zaujala zaujímavými ingredienciami, akými sú med a hrozienka. Okrem pizze sme si objednali paradajkovú polievku, na ktorú čašník zabudol, no hneď po príchode pizze si svoju chybu uvedomil, peniaze vrátil a ako „kompenzáciu“ priniesol veľmi chutný dezert.

Vizuál pizze bol skôr klasický, nenútený, no ten v prípade ZaZzy nehral až takú rolu. Po odhryznutí z pizze sme zažili explóziu chutí. Prečo? Cesto bolo jemne slané, tenké, mäkké – jednoducho príjemné. No najväčšie prekvapenie chuťovým bunkám priniesla delikátna kombinácia medu, kozieho syru a hrozienok. Kvalitné chorizo dotváralo vynikajúcu mäsovú chuť. Máme radi, ak sa niekto pri tak klasickom pokrme, akým je pizza, nebojí experimentovať. Trocha sme sa báli, čo urobí s klasickou slanšou chuťou pridanie sladkého medu a hrozienok, no v ZaZze vedia čo robia, pretože kozí syr a slanšie cesto zneutralizovali sladkosť pizze. Netradičné kombinácie surovín v správnom a vyváženom pomere vedia vytvoriť na počutie nesediace no chuťovo bohovské dielo. A taká bola aj pizza v ZaZze.

V skratke: Prekvapujúca tenká pizza s výbornou vyváženou chuťou, vytvorenou z netradičných, no kvalitných surovín, pozostávajúcich z medu, kozieho syra, hrozienok a choriza.

Celkové hodnotenie: 4,5/5

1. PEPPE‘s (Mäsiarska 8)

Dátum a čas: 26. mája 2017 (17:30 hod)

Vyskúšali sme: Pizza Basilico (530g) – 5,50 € + pikantná saláma – 0,70 €

(paradajková omáčka, mozzarella, bazalkové pesto, cherry paradajky, mascarpone, oregano)

Pravdupovediac, o talianskej reštaurácii PEPPE‘s v dvore na Mäsiarskej ulici sme vôbec netušili a pôvodne sme tam teda ani neplánovali prísť. O tejto reštike sme sa dozvedeli až počas testu od kamošov, ktorí nás silno presviedčali, aby sme PEPPE‘s dali šancu. Oplatilo sa. Zabudnutý dvor, ktorý mnohí poznajú ako miesto párkrát vyhoreného EXIT-u a Marlynu gastronomicky ožilo a okrem silno talianskeho PEPPE‘s tam nájdete aj veľmi dobrú kaviareň a slovenskú reštauráciu. PEPPE’s okrem iného ponúka parkovacie miesto, trampolínu pre deti a príjemnú terasu. Milá obsluha k nám začala rozprávať horšou slovenčinou, z ktorej bolo cítiť taliančinu, čo v nás vzbudilo správny pocit. Asi ochutnáme ozajstné Taliansko.

Čakanie na pizzu na teraske zaliatej slnkom zbehlo veľmi rýchlo. Keď nám obsluha doniesla našu Basilico s pikantnou salámou už na pohľad vyzerala veľmi vábivo. Cesto bolo tenké, príjemne vláčne s nadýchanými okrajmi. Pizza vôbec nebola suchá a ako jediná z testovaných mala primerané množstvo paradajkového základu. Čo nás najviac dostalo, boli použité suroviny a celková chuť pizze. Výborná pikantná saláma sa doslova topila v záplave lahodnej mozzarelly a mascaropne. Tieto dve ingrediencie vytvárali syrovú a zároveň jemnú chuť obohatenú o bazalkové pesto, ktoré v nás vyvolávalo pocit autentickosti Talianska. Čerstvé paradajky a voňavá bazalka navrchu chuť pizze len vylepšili. Jednoducho dokonalá pizza.

V skratke: Víťazná pizza nie je ničím extrémne prémiová (Primi) a kreatívne špecifická (ZaZza), no svojou celkovou nenútenou chuťou, konzistenciou a hrúbkou cesta a okrajov, primerane použitými surovinami a ťažko opísateľnými pocitom explózie chuťovej slasti pri zahryznutí do nej bez problémov porazí všetky ostatné pizze v Košiciach.

Celkové hodnotenie: 5/5

Ak sa vám recenzia páčila a chcete sa o košickej gastronomickej scéne dozvedieť viac, nezabudnite nás sledovať na Instagrame a Facebooku, poprípade na našich sociálnych sieťach vyjadriť svoj názor a prezradiť nám váš vlastný rebríček desiatich najlepších košických pizz.

Ktorá pizza je podľa teba najlepšia? zobraziť výsledkyskryť výsledky The Beer House Pizzeria Zvon Olive Pizza Restaurant Pizza Palace Košice Le Colonial Pizza Cafe Napoli Ristorante Italiano XXIV Primi ZaZza Pizza & Bistro PEPPE‘s The Beer House 75 hlasov Pizzeria Zvon 91 hlasov Olive Pizza Restaurant 71 hlasov Pizza Palace Košice 80 hlasov Le Colonial 27 hlasov Pizza Cafe Napoli 93 hlasov Ristorante Italiano XXIV 77 hlasov Primi 61 hlasov ZaZza Pizza & Bistro 177 hlasov PEPPE‘s 498 hlasov